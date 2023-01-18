网易批暴雪续约提议蛮横不符合商业逻辑

美国游戏公司动视暴雪星期二（1月17日）发文宣布与中国互联网技术公司网易续约的请求被拒后，网易发表声明狠批暴雪的提议蛮横，更形容这是骑驴找马、离婚不离身的行为。

网易星期二发表了一份声明回应暴雪当天发表的《暴雪对国服玩家社区的更新说明》，称当中一些消息直指网易，且内容引发了市场和媒体的诸多非议。

网易称，基于未可知的原因，上周暴雪公司向网易重新提出了“游戏服务顺延六个月”的提议和其他条件，并明确表示在合同延续期间不会停止与其他潜在合作方继续谈判。但网易称，同期暴雪与其他公司的谈判全部是基于三年的合同期，公司考虑到合作的不对等、不公平和其他附带条件，因此最终双方未能达成一致。

网易批评暴雪的上述提议——包括突发的声明——是蛮横、不得体且不符合商业逻辑的。其过分的自信中并未考虑这种予取予求、骑驴找马、离婚不离身的行为，将玩家和网易置于了何地。

网易还针对“想要IP控制权”的说法称，作为代理公司，网易从未寻求暴雪游戏或其他合作伙伴的IP控制权，在过去14年的长期合作过程中，网易对任何暴雪IP的使用和授权都是按照合同条款，并取得了暴雪的同意和审批。与其他合作伙伴的IP合作也都是基于此原则。

动视暴雪官方星期二发布公告称，由于寻求与网之易顺延原有协议六个月被拒绝，遵照网之易停服公告于1月23日中止国服游戏服务，暴雪以“不幸的结果”形容网之易的拒绝。网之易是网易的下属子公司，用来和暴雪接洽，运营在大陆的暴雪游戏。

网易和暴雪去年11月公告将于今年1月结束14年的合作关系。自2008年达成代理协议开始，网易与暴雪的合作已长达14年，《魔兽世界》《炉石传说》等暴雪游戏在中国已经积累了一批忠实玩家。这种互惠互利的关系帮助网易成为中国第二大游戏分销商，仅次于腾讯，也为暴雪提供了进入一个关键亚洲市场的途径。

彭博社报道称，除了财务争端外，双方争端的关键症结还包括知识产权的所有权和对全中国数百万玩家数据的掌控权。接近暴雪的消息人士称，整个谈判破裂的原因在于网易想要从根本上改变双方的合作形式以及架构，这将令暴雪方面丧失对游戏IP的控制权，这是暴雪不能接受的。

如果暴雪在1月还没找到替代经销商，暴雪的游戏将于1月23日撤出中国。暴雪已承诺让《魔兽世界》的玩家通过一项新服务保存他们的游玩进度。但网易警告说，它不能保证该服务的安全性，这可能构成安全风险。