台下架陆产螺蛳粉 审查魔芋爽

台湾经济部贸易局宣布不允许中国大陆生产的螺蛳粉进口，并要求在台全面下架。而针对台湾网络上出售的“魔芋爽”、“黄飞红麻辣花生”等大陆零食，台湾经济部官员说，“魔芋爽”因台湾没有竞争，曾经准许厂商专案进口，但要了解卖家是否有申请准许；至于“黄飞红”，则因台湾本土产花生，因此花生未开放专案进口，也会提醒厂商下架。

在经济部宣布螺蛳粉全面下架后，台湾网上出现“囤货潮”。当地知名电商平台上第一名的热门商品为螺蛳粉，第二名为“魔芋爽”。

综合联合报和自由时报报道，台湾经济部贸易局指出，螺蛳粉“从来没有”准许进口，若有市售商品，就属于走私或是虚报，已涉及违反进出口等有关法令。依现行规定，大陆生产粉条类产品，例如中式面条、宽平面条、米粉条等，均不准进口。

台湾财政部关务署星期二称，海关2021年查获走私螺蛳粉280件、4095公斤，2022年查获511件、4305公斤，两年查获791件、8400公斤，均依海关缉私条例相关规定没入货品及处以罚锾。 对于“走私品”或“虚报”食品是否属于常态，经济部贸易局副局长刘威廉说，“走私品”是指一切不合法进口商品，“虚报”则是指在海关未合法申报带入商品的手法。

对于螺蛳粉为何禁止进口，刘威廉说，根据两岸条例，除非是台湾有开放申请专案进口产品，原则上大陆产品都是原则不开放进口。对于市面上是否有流通除了螺蛳粉外的禁止进口产品，贸易局表示，目前仍在了解，海关也会持续严格把关。



但除了螺蛳粉外，在台小有名气的“黄飞红麻辣花生”也不准进口。官员解释，花生产品因为在台湾有生产，为了保护台湾产业，比照螺蛳粉不能在台销售。

至于在台湾小学校园蔚为风潮，台湾超商龙头7-11也已上架贩售的大陆零食“魔芋爽”则是有条件进口。

台湾官员称，过去有进口商向贸易局申请专案进口魔芋爽，因魔芋爽在台湾并无生产商，因此只要申请专案即可输台。目前电商平台虾皮，甚至部分超商都有销售魔芋爽，经济部会清查进口商是否进行专案申请。

