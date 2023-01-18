澳门博彩大亨周焯华被判坐牢18年

澳门太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”）涉及的非法赌博和洗黑钱等案星期三（1月18日）宣判，其创立及领导犯罪集团罪成，加重清洗黑钱罪则不成立，被判坐牢18年。

根据香港01新闻报道，周焯华2021年11月于澳门被捕，被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名，令澳门政府少收82.6亿元（港币，约13.9亿新元）博彩税。

澳门法院星期三早上9时半开庭，周焯华被以囚车，由路环监狱柙送至初级法院刑事大楼，法官随后宣判，周焯华创立及领导犯罪集团罪成，而加重清洗黑钱罪则不成立。法官宣判，依例判监18年。

浙江温州检察院2021年11月26日以涉嫌开设赌场罪，批准逮捕周焯华，澳门司警隔日拘捕周焯华及同案共11人。

澳门检察院指，警方一年多前，初步掌握周焯华等人涉嫌不法经营赌博的证据，并对该团伙立案侦查，显示该团伙涉嫌以澳门为基地，在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台，透过“直播场景”，吸引中国大陆居民为主要客源，进行巨额网上非法赌博，并利用澳门的公司帐户，透过地下钱庄，转移不法所得。

周焯华等人经超过14小时侦讯后，澳门检察院指，考虑犯罪的严重性质，尤其考虑该等犯罪对澳门博彩业的合法经营和对澳门金融秩序的稳定产生严重影响和冲击，为防止相关嫌犯逃脱，包括周焯华之内的五名嫌犯需羁押。

案件原定排期于去年9月2日开审，但涉案21名被告中，有11人缺席聆讯，法院宣布将案件押后至9月19日续审。周焯华儿子周柏豪当日现身，他庭后透露，曾到监狱探望父亲，对方状况不错。

