中国政协新设环境资源界别

最新通过的中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员名单显示，与此前相比，十四届全国政协新增了“环境资源界”这一届别。

根据中国青年报客户端消息，十四届全国政协委员共2172人，其中新设立的环境资源界别共有85人，是政协34个界别中人数较多的一个。

2019年，中共中央《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》指出，要“优化界别设置，增强界别代表性，更好反映各界各方面愿望诉求”。据了解，十三届全国政协一直致力于推动设立环境资源界别相关工作，如全国政协人口资源环境委员会在2020年工作综述中就表示，“积极推进增设资源环境界别的后续工作”。

近年，一些地方政协增设了环境资源界别。今年截至目前，中国31个省、自治区、直辖市政协都增设了“环境资源界”或“资源环境界”。关于这一调整，山东省政协委员李振函在该省政协新闻发布会上介绍，环境资源界别的成立正当其时、意义重大。近年来，中国生态环境保护发生了历史性、转折性、全局性转变，设立环境资源界别，顺应了时代发展的需要，符合国情民意。环境资源界别的成立使履职力量更加集中、更加有力。“以前，好多有着环境、资源、能源专业或行业背景的委员，分散在不同的界别中，难以发挥出集体的智慧和力量。”

此外，十四届全国政协界别设置中的另一变化是将“中国共产主义青年团”和“中华全国青年联合会”两个界别合并为“中国共产主义青年团和中华全国青年联合会”一个界别。

