中国公安部：引导民众合规文明燃放烟花爆竹

中国公安部党委星期二（1月17日）召开（扩大）会议时指出，要严密危爆物品管控，加强烟花爆竹安全监管，引导群众合规燃放、文明燃放。

根据中国公安部网站消息，上述会议强调，要深入贯彻落实中共总书记习近平重要指示精神和中共中央决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从严从实从细抓好春节前后维护安全稳定各项措施的落实，确保人民群众平安过节，确保国家政治安全和社会大局稳定。

会议指出，今年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，做好今年春节前后安全稳定工作意义重要。要增强政治敏锐性，严密防范、严厉打击敌对势力各类渗透颠覆捣乱破坏活动，坚决捍卫国家政治安全。要同有关部门密切配合，推进冠病病毒感染“乙类乙管”相关措施有序实施，依法严厉打击各类涉疫、涉医违法犯罪活动，强化重点场所安保工作，持续优化口岸边境疫情防控措施，助力疫情防控平稳转段。

要密切关注各类矛盾问题，特别是节日期间易发多发的家庭、邻里、婚恋、劳资等矛盾纠纷，抓好排查调处化解，严防引发重大案事件。要准确把握当前治安规律特点，因地制宜地组织开展针对性强、见效快的打击整治行动，坚决遏制一些违法犯罪多发势头。要加大社会面警力投入，保持高等级防控勤务，加强重点部位和人员密集场所巡防巡控，确保社会面平稳有序。

要严密危爆物品管控，加强烟花爆竹安全监管，引导群众合规燃放、文明燃放。要落实道路交通管理和铁路、民航、港航、地铁、公交等安全防范措施，加强旅游景区治安管理和大型群众性活动审批监管，督促落实行业监管责任和企业主体责任，严防发生重特大公共安全事故。

会议强调，各级公安机关领导干部特别是“一把手”要以时时放心不下的责任感，坚守岗位、靠前指挥、勇于担当，抓重点、盯关键、督过程、问结果，高效统筹春节安保工作，真正做到一级抓一级、层层抓落实。要加强应急值守，严格执行24小时值班备勤等制度，确保遇有重大情况及时妥善处置。要关心关爱民警，严明纪律要求，坚持科学用警，优化勤务安排，扎实做好春节慰问、后勤保障等工作，确保队伍始终保持旺盛的战斗力。

据此前媒体报道，中国多地将在今年春节期间允许燃放烟花和爆竹。辽宁大连、山东等多地发布今年燃放烟花爆竹政策，大连部分区域农历腊月二十三（1月14日）至正月十五（2月5日）上午7时至晚上11时均可燃放烟花。

辽宁在控制燃放区域允许燃放时间为2023年1月14日（农历腊月二十三）、2023年1月21日（除夕）至2023年1月28日（正月初七）、2023年2月5日（正月十五），每日上午7时至晚上11时；控制燃放区域之外的地区允许燃放时间为2023年1月14日至2023年2月5日每天上午7时至晚上11时。

山东东营和滨州两地率先明确春节期间在部分区域和个别时间段可以燃放烟花爆竹。