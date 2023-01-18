漫威宣布《黑豹》《蚁人》2月重返中国大陆院线

继去年12月的《阿凡达2》后，漫威影业星期二（1月17日）再宣布漫威英雄电影《黑豹》和《蚁人》续集将于2月陆续在中国大陆上映。

华特迪士尼公司旗下的漫威影业星期二在官方微博发文宣布，《黑豹2》已定档于2月7日上映，《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》则将于2月17日在中国大陆上映。

据搜狐娱乐星期二报道，这是漫威电影时隔1320天之后重归大陆院线，上一部在中国大陆上映的漫威电影是2019年6月28日上映的《蜘蛛侠：英雄远征》。

路透社报道称，近年来，中国市场的流失使迪士尼损失了数千万美元。根据Box Office Mojo的数据，第一部《黑豹》在中国影院为漫威带来了1.05亿美元（约1.39亿新元）的收入，而第二部《蚁人》电影则创造了1.21亿美元的收入。

去年12月16日在中国上映的《阿凡达：水之道》，单片就贡献了中国全国电影票房第50周收入的89.83%，以3.98亿元人民币（7800万新元）票房成为周冠军，带动观影人次环比增长141.24%至807.9万。

原定漫威华人英雄电影《尚气与十环帮传奇》和《永恒族》2021年在中国大陆上映，但随后官方突然将这两部电影从上映时程表撤下，中国大陆官方没有解释原因。