疫情三年来首艘国际游轮18日抵港

随着香港放宽社交距离管控措施和边境检疫措施，香港星期三（1月18日）将迎来三年来首艘国际游轮停留。

综合香港《星岛日报》和中通社报道，该游轮是皇家加勒比集团旗下银海游轮的“银灵号” （Silver Spirit），游轮于本月5日从新加坡出发，途经泰国和越南，星期三（18日）于香港停留一夜，星期四下午将重新接待新一批旅客，并再途经越南、菲律宾等地，最终返回新加坡。

星期三（18日）早上7时许，“银灵号”经鲤鱼门进入维多利亚港，香港旅发局举行欢迎仪式，消防船喷水欢迎。游轮其后停靠在尖沙咀海运码头，旅发局也在停泊区安排舞狮表演。

抵港旅客来自20多个国家和地区大约数百人，不少旅客站在上层甲板向岸边挥手，并传来欢呼声。香港文化体育及旅游局局长杨润雄、旅游事务专员沈凤君及旅发局主席彭耀佳等到场迎接，向抵港旅客派发包括兔仔公仔等纪念品，并到船上举行欢迎仪式。

首批旅客在上午约8时半完成入境手续，旅发局将安排他们参观香港多个景点，包括西九文化区、乘坐山顶缆车观赏维港等。

“银灵号”是为近三年来第一艘接载境外游客访港，以及首个于香港出发的国际游轮航次。

杨润雄说，香港是亚洲游轮旅程中别具特色且不容错过的航点。此次国际游轮抵港，有标志性意义，港府会继续加强推广游轮业，希望游轮公司以香港作为母港或在香港建立办事处，也会与大湾区合作，让游轮可以由香港出发或途经香港，再到大湾区的其他城市。

彭耀佳则形容，游轮重返香港是旅游业复苏的重要里程碑，“银灵号”及一行旅客抵港，这不仅标志着香港游轮旅游发展重新启航，重返国际游轮的市场，业界更可以借此开发多元化的旅游产品，丰富旅客的体验，进一步刺激旅客来港。

香港旅发局至今已成功争取至少16家游轮公司，今年内重返香港，包括此次率先回港的银海游轮、途易游轮 、精鑽游轮等，共提供至少82个航次。其中，德国游轮公司途易游轮旗下的豪华游轮 Mein Schiff 5，今年内将有四个航次停泊香港，预料带来超过5000名高增值休闲旅客，而首个航次会在3月初停靠香港启德游轮码头，为该码头今年首个航次。