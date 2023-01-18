台以避免低价竞争为由 禁陆制硅质鼻胃管进口

继螺蛳粉等零食产品后，台湾再宣布禁止从中国大陆进口硅质鼻胃管，避免低价竞争影响台湾相关制造业发展。

据台湾《自由时报》报道，台湾经济部星期三（1月18日）称，台湾医材工会曾主动反映，中国大陆制硅质鼻胃管进口台湾的价格几乎是台湾生产成本的一半，若开放进口恐怕会严重影响台湾相关制造业的生存发展。

台湾经济部指出，依据台湾地区和大陆地区贸易许可办法规定，相关大陆制产品如果在进口后，对台湾产业造成重大不良影响，经济部可公告停止进口。

经评估分析，台湾经济部认为，台湾厂商多属中小企业，且市场规模小，医院及长照机构采购标案多采最低标决标，为让台湾厂商有立足空间，持续进口大陆制硅质鼻胃管对台湾产业将有重大不良影响；在征询台湾产业、医疗主管机关意见后，认为以这样的生产价差，确实对产业造成重大影响，且考量过去口罩低价竞争影响台湾产能的前例，为了确保一定产能，让台湾制造商有生存空间，经济部决定停止进口大陆制硅质鼻胃管。

台湾经济部还称，此案也于2022年5月17日及6月15日征询台湾医材商业公会联合会及台湾省商业会等10家商业会，皆无表示反对意见。

在此之前，台湾经济部才宣布不允许中国大陆生产的螺蛳粉进口，并要求在台全面下架。此外，在台小有名气的“黄飞红麻辣花生”也不准进口。台湾经济部官员解释，花生产品因为在台湾有生产，为了保护台湾产业，比照螺蛳粉不能在台销售。