台公卫专家：冠病XBB1.5在台流行高峰点或在3月初

台湾公卫专家推估，冠病新型亚变异毒株XBB1.5在台的流行高峰点可能落在3月初。

据台媒报道，台湾大学公卫学院教授陈秀熙星期三（1月18日）在一场活动直播上分析国际疫情趋势。他提到，台湾目前的整体疫情，在1月中旬达到高峰后便逐渐下降，原因是过去受到奥密克戎变异株BA.2及BA.5自然感染而形成的免疫保护力所影响。年轻族群感染率较高，可进一步形成社区保护力，进而保护高年龄层族群。

陈秀熙认为，目前看来，台湾在农历新年期间能够安心过年。如果控制好疫情，过年后台湾政府可考虑准备降级，解除口罩令等措施。

但他也提醒，BQ.1和XBB.1.5等变异株可能随着人们出入境及春节群聚，造成一波流行。目前预估流行的高峰点大约会落在3月初，随后才会逐渐下降。

陈秀熙说，XBB.1.5被学者以挪威海怪Kraken命名，以形容它的高速传播力及感染速率，免疫逃脱能力也相当完善。对中重症及脆弱族群、医疗量能负担、超额死亡等，都会造成严峻挑战。

但若换个角度思考，陈秀熙说，XBB.1.5在毒理上并不如大家所想的那么严重，甚至可帮助社区快速创造免疫保护力，加速降级及口罩解封。因此防疫策略上，或可利用XBB.1.5自然感染形成的免疫保护力，来度过未来新一波的病毒侵略。

台湾近期冠病确诊病例在2万起左右徘徊。台湾中央流行疫情指挥中心星期三通报，当天新增了2万零768起确诊病例，并通报有26起死亡病例。