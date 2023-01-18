中国发改委：提高中低收入居民消费能力促消费提质升级

中国国家发展改革委星期三（1月18日）在新闻发布会上说，要着力恢复和扩大消费。扎实推动生活服务消费有序恢复。多渠道增加城乡居民收入，特别是提高中低收入居民的消费能力，改善消费环境和条件，全面促进消费提质升级。

根据澎湃新闻报道，有媒体在会上提问：“扩内需”的作用在中央经济工作会议中得到了进一步突显，近期出台的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》《“十四五”扩大内需战略实施方案》各方面也很关注。展望2023年的经济工作，在外部环境动荡不安这一背景下，将如何在扩内需这一关键点上发力行动？

中国国家发展改革委国民经济综合司司长袁达回答说，外部环境动荡不安给中国经济带来的影响加深，为推动经济运行整体好转，必须在扩内需上下更大力气。关于这一点，中央经济工作会议已经作出了明确部署，《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》《“十四五”扩大内需战略实施方案》中也提出了相关政策举措。下一步，发改委将按照中共中央、国务院决策部署，细化实化各项扩内需政策，畅通经济循环，加快构建新发展格局。重点做好以下5个方面工作。

一是着力恢复和扩大消费。扎实推动生活服务消费有序恢复。多渠道增加城乡居民收入，特别是提高中低收入居民的消费能力，改善消费环境和条件，全面促进消费提质升级。支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费，培育线上线下融合等新型消费，着力满足居民个性化、多样化、高品质的消费需求。

二是着力扩大有效投资。坚持“项目跟着规划走”，有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施，加强经济社会发展重点领域重大项目建设。坚持“资金、要素跟着项目走”，继续用足用好推进有效投资重要项目协调机制的经验做法，统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、结构性货币政策工具、制造业中长期贷款等资金，强化要素保障。通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。

三是着力释放城乡区域协调发展中的内需潜力。持续推进新型城镇化和乡村振兴，稳步推动乡村建设行动，促进农业转移人口市民化，强化城乡基础设施建设和更新。深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，加强区域间基础设施联通，促进区域优势互补融合发展。

四是着力通过高质量供给创造有效需求。强化创新驱动引领，促进传统产业改造提升，加快发展新产业新产品，加强标准质量品牌建设，持续提升供给结构对国内需求的适配性，以高质量的产品和服务供给适应、引领、创造新需求，推动供需在更高水平上实现良性循环。

五是着力健全流通体系。加快构建以国家物流枢纽为核心的骨干运行网络，完善城市物流配送网络，加快补齐农村物流发展短板；提升城乡商贸设施水平，改善城市消费聚集区设施条件，建立完善农村商业体系，促进生产和需求有效衔接。

