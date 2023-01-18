网传超市现剧毒蓝环章鱼 山姆：严格执行进货查验 未发现异常

中国深圳市一网民反映，家人在山姆超市买的一盒冷冻小章鱼里面有一只剧毒蓝环章鱼。相关话题一度冲上微博热搜。山姆发布官方回应称公司严格按照法律法规，严格执行进货查验制度。当地市场监管部门也到店面进行了检查，未发现异常。

有深圳网民星期一（1月16日）称在火锅店菜品里看到了疑为蓝环章鱼的生物后，同样在深圳的另一网民星期二（17日）发帖称，家人几日前曾在山姆福田店买了一盒冷冻小章鱼，打开发现里面有一只蓝环章鱼。

综合21世纪经济报道和极目新闻报道，山姆福田店工作人员说，店内的章鱼均为国产人工养殖，出现蓝环章鱼的概率非常低，会联系当事人核实情况。

山姆官方星期三上午对此回应说，对供应商的产品，公司严格按照国家法律法规查验供应商的相关资质证明，严格执行进货查验制度。

针对上述网民在微博上发布的相关言论，山姆称再度向供应商进行了核查，该产品原料确认出自中国海域，且工艺过程涵盖对蓝环章鱼的控制。同时，当地市场监管部门也到该网友提及的门店进行了检查，未发现异常。

山姆还说，截至目前，公司也从未收到其他会员的类似反馈。公司恳请相关网民在有疑问的情况下，请先联系公司对情况进行核实确认，避免造成不必要的社会困扰和大众恐慌。

同时，山姆还提供了供应商福州金海洋贸易有限公司和福建大海星食品有限公司的说明，供应商称，该公司生产的冻章鱼，原料从进厂加工到成品出厂销售，每道工序保证不存在蓝环章鱼。

一网民此前在吃火锅时，发现菜品内有疑似蓝环章鱼物种，拍摄照片并询问科普博主。

“博物杂志”随后回复：“确实是豹纹蛸（蓝环章鱼），它们的毒素是河鲀毒素，毒性非常强而且受热不分解，即便拿回去做纪念也千万别吃，文献中和网络上都有市售章鱼里混入蓝环章鱼的记录，但概率不高，也算是活久见了。”

在博主的提醒下，该网民表示自己并没有吃这份菜品，已经让老板撤下去了。

相关事件当天也迅速冲上热搜，有网民调侃，这是靠“知识改变命运”。

相关资料显示，蓝环章鱼隶属于章鱼科，俗称蓝圈章鱼、豹纹蛸、豹纹章鱼，它广泛分布在日本与澳大利亚之间的太平海域中，是一种很小的章鱼品种，臂跨不超过15厘米。在海洋中，蓝环章鱼属于剧毒生物之一，被这种小章鱼咬上一口能致人死亡。

