中国今年春节假期日均出入境人数预计同比增两倍

今年春节假期，中国日均出入境人数预计比去年增长两倍，但还远未达到2019年的人数。

据中国央视新闻1月18日报道，国家移民管理局分析评估，预计2023年春节假期全国口岸出入境人数日均将达到60万人次，较去年同期增长约两倍，是2019年同期的32.7%。

其中，北京首都机场、上海浦东机场、广州白云机场、成都双流机场等大型国际空港口岸出入境客流总体平稳。毗邻港澳大型陆路口岸出入境客流将持续增长，预计客流高峰主要集中在春节前夕1月20日，以及春节期间1月25日、26日、27日，其中，珠海拱北、青茂口岸日均通关人数预计将达到27.7万人次、5.7万人次，深圳福田口岸日均通关人数预计将达到4.2万人次。

国家移民管理局就全力做好“春节”假期口岸出入境通关保障工作作出专门部署，要求边检机关科学预测、及时发布本口岸出入境客流情况，为广大群众出行提供参考；同时，备足执勤警力，开足查验通道，科学组织勤务，确保中国公民出入境通关排队不超过30分钟，确保口岸运行安全顺畅有序。

国家移民管理局提示广大出入境旅客，出行前及时关注口岸客流变化和通关状况，仔细检查出入境证件签证是否有效，提前了解前往国家和地区入境和防疫管理政策，合理安排行程，注意人身安全健康自我保护。