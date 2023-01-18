港文旅局长：正与领事馆交涉要求撤销歧视性入境限制

针对最近有部份国家或地区，要求港澳旅客需先做核酸检测，香港文化体育及旅游局长杨润雄星期三（1月18日）于立法会会议重申，政府反对这些无理针对香港的入境措施，正与相关当局和领事馆交涉，要求全面撤销带歧视性的限制，并阐述香港最新防疫安排，让各界了解香港的情况。

根据《星岛日报》报道，杨润雄说，香港正从有序的方法恢复中，不少从业员已陆续回归行业，当局会加强宣传工作，包括旅发局在上月起复办各地大型业界考察团访港，已接待泰国、马尼拉、新加坡及印尼等，而旅发局也与餐饮、景点、航空及旅行社等联络，研究向旅客呈献一连串的礼遇及优惠。至于机管局早前购入的50万张机票，将于年内落实向旅客送出免费机票的安排细节。

旅游界议员姚柏良称，香港在去年总入境人数仅66万人次，不及2018年的百分之一，最新本周一入境只有约1.5万多人次，反映香港旅游业仍处于复苏的起步阶段，问政府会否考虑推出新资助措施。

杨润雄承认出入境旅客数量，相比于2018或2019年时，有一个很大的距离，故现正循有序方向复苏。他强调，旅客选择旅游地点时，未必是一开始做宣传会立即过来，所以这些都需要时间，让海内外旅客选择赴港，同时可让业界重建团队。

杨润雄还说，为协助旅游业复苏，政府推出共约44.8亿元（港元，约7.56亿新元）的措施支持业界，旅游业监管机构也实施为期三年的旅游业从业人员培训资助计划，希望从各方面援助业界重新建立团队，为旅客重临做好准备。