广州卫健委：感染率超85% 疫情已进入流行尾期

广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹星期三（1月18日）通报，从监测情况看, 近期广州冠病病毒感染疫情已进入流行尾期，医疗机构门急诊、发热门诊已基本恢复到正常诊疗水平，人群感染率超过85%。流行毒株仍为奥密克戎BA.5.2，暂未在本土感染者中检测出XBB毒株。

根据广东新闻广播报道，张屹在当天召开的春节期间市场供应、保障工作新闻发布会上指出，为做好春节假期医疗救治和服务保障工作，让广大市民过好“健康年”，卫健部门正全力做好以下几项工作：

一是全面开展疫情监测。1月8日，中国对冠病病毒感染实施“乙类乙管”后，会同海关、市场监管、农业等多部门，全面开展入境和本土病例监测、症状和病原学哨点监测、病毒变异监测、人群抗体水平监测、污水监测和药物销量监测等，定期对上述多源数据整合分析，及时掌握社会人群感染情况及疫情发展态势,开展形势研判和风险评估，动态调整防控和救治措施。

二是继续做好医疗保障。春节期间，广州120急救指挥系统保持24小时应急值守，对急危重患者优先调度、快速出车，每日用于保障院前救护车的运力不低于200辆，确保系统运作顺畅、运力充足。全市188家二级以上医疗机构发热门诊、急诊24小时开诊，保障市民看病就医需求。同时，成立了医疗救治多学科专家组和重症机动医疗队，全力保障重症患者救治。

三是做好分级分类健康服务。广州为基层医疗卫生机构配备了14142个指氧仪和一批制氧机，发放退烧类、止咳类药物，确保对症治疗药物可用量始终保持在2周以上。前期公布的281条医疗服务热线，春节假期继续为市民提供健康咨询、居家治疗指导等服务。全市190个社区卫生服务中心、乡（镇）卫生院发热诊室和门急诊照常开诊，为社区居民提供就近诊疗服务。

四是做好便民核酸采样服务。为满足部分市民朋友查验核酸检测需求，春节期间，全市共开设215个“便民核酸采样服务点”，具体采样点位置、服务时间,以及是否提供英文检测报告等详细信息，请有检测需求的市民朋友，及时关注市、区卫生健康部门的门户网站、微信公众号、微博等权威发布。

五是开展疫苗接种服务。国内外研究数据均显示，接种冠病病毒疫苗可显著减少冠病病毒感染后的重症和死亡率。春节假期，各区均安排有冠病病毒疫苗接种点，继续为广大市民朋友提供接种服务。请未完成全程接种、加强免疫接种的老年人按时接种疫苗。对于既往阳性感染者，也可以在6个月后继续接种冠病病毒疫苗。