英媒：赖清德的“台独”立场已引起美国疑虑

自称“务实台独工作者”的台湾副总统赖清德当选民进党党主席，并将代表民进党角逐2024年台湾总统大位。不过英媒报道称，对赖清德而言，他的选战早已开打，因为他须尽其所能地消除美国的疑虑，让白宫相信他是一位能被信任的台湾领导人，尤其是在“两岸和台独议题上”。

据英国《金融时报》星期一（1月16日）报道，赖清德星期天（1月15日）当选民进党主席，外界认为，这位在国际上默默无闻、经常被形容是“深绿”、台独立场更鲜明的人物角逐总统大位，预示着两岸关系在未来一年将更加动荡。

台湾最新的民调显示，赖清德的支持度和国民党潜在候选人、新北市长侯友宜不相上下。不过，如果国民党最终提名党主席朱立伦，赖清德很可能大获全胜。

华府智库德国马歇尔基金会亚洲计划主任葛来仪（Bonnie Glaser）说，在担任行政院长和副总统前，赖清德没有担任过任何重要的职位，因此美国对赖清德的了解远远不如蔡英文。

相比之下，国际对赖清德的印象是，他曾将自己形容为“为争取台湾独立的政治工作者”，虽然赖清德随后很快地在前面加上了“务实”二字，但是“伤害已经造成”。

前白宫官员、现任华府智库战略与国际研究中心高级研究员简以荣（Ivan Kanapathy）说，华府对赖清德本人，以及赖清德幕僚在国际或两岸事务上的经验感到担忧。一名白宫官员更直言：“当你听到他宣称台湾是独立国家时，这很难让人放心。”

赖清德过去多次公开表述“台湾是拥有主权且独立的国家”，他与国际政治人物会谈时也会将此列为对话要点。然而，民进党内部和熟悉台湾的国际观察家都提醒，切勿将赖清德的表述解读为“台湾正式宣布独立”的意图。

报道称，赖清德的立场事实上与民进党20多年来的立场是一致的，即“台湾无须宣布独立，因为台湾已是独立国家，台湾的未来须由台湾人民来决定”，而这也是台湾民众的主流意见。

美台商业协会会长韩儒伯（Rupert Hammond）说，外界对赖清德“台独”立场的疑虑，部分原因是他们不了解台湾内部的政治论述。就像是台湾每次选举时，外界都会对“深绿”激进的立场有所忧虑和不安。“不过，持平而言，赖清德并未出格，而且他现在已变得更加谨慎。”

报道称，赖清德目前正在重塑他的形象来消除美国的疑虑。最近几个月，蔡英文已派赖清德到海外进行多次访问，并让他参加了更多的“国家安全”会议。

赖清德对外关系幕僚告诉《金融时报》，赖清德深知，他作为市长能表达自己的观点，但作为一位总统，他将被不同的标准所限制。“他（赖清德）知道自己必须更加务实，因此我们正看到一个不断进化的赖清德。”

即使赖清德在两岸事务立场紧跟蔡英文的路线，但论调上还是有所不同。赖清德在与美国官员会晤时，包括去年3月美国总统拜登派往台湾的前官员代表团的会晤中，赖清德呼吁美国在军援台湾的问题上放弃模糊的立场。虽然蔡英文政府也有这样的愿望，却始终避免过于直白地提出。

此外，赖清德对于“台独”的论述也与蔡英文略有不同。蔡英文的标准说法通常是捍卫主权，并且还提到了“中华民国”这个名称，因此被视为蔡英文这是在保证，或她认为正式宣布“台独”可能是不必要的。

报道称，赖清德与蔡英文两人之间的细微差别，可能足以让华府的忧虑挥之不去。韩儒伯说，美中政策一直在变化，由于拜登政府在尝试找到与北京合作的途径，因此在对台政策上将更低调。美国可能在未来与赖清德展开犀利且直白的对话。