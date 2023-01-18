中国国家粮食和储备局原党组书记张务锋被捕

中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪对国家发展和改革委员会原党组成员，国家粮食和物资储备局原党组书记、局长张务锋作出逮捕决定。

中国最高人民检察院微信号星期三（1月18日）消息，张务锋涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对张务锋作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

张务锋现年62岁，1979年参加工作后，于1997年至2006长期在山东省工商局工作，担任过山东省工商局党组成员、办公室主任和副局长，期间于中共中央党校函授学院政法专业学习。

他随后在中央党校半年制中青班第4期学习近一年后，出任山东省临沂市委常委、常务副市长，2007年升至临沂市委副书记，2011年担任临沂市市长和市政府党组书记。

张务锋2013年开始在山东省发展和改革委员会工作，担任过党组书记、主任，先后兼任山东省区域发展战略推进办公室主任和中共山东省委全面深化改革领导小组办公室副主任。

在2015年，张务锋升任山东省副省长，2017年出任国家发展和改革委员会党组成员，国家粮食局党组书记、局长，2018年出任中国国家发展和改革委员会党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长。

2022年6月，张务锋涉嫌严重违纪违法，被中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。