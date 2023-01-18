中国调整医保药品目录 阿兹夫定片被纳入

中国国家医保局星期三（1月18日）公布了国家医保药品目录调整情况和新版目录。这是医保局成立以来连续五年对目录进行调整。今年的目录调整主要面向冠病治疗用药等，111种药品新增纳入目录，其中阿兹夫定片、清肺排毒颗粒等两个药品通过谈判降价将正式纳入国家医保药品目录。

根据央视新闻报道，今年的目录调整主要面向冠病治疗用药、近五年新上市或说明书修改的药品、国家基本药物、罕见病用药等。通过此次调整，111种药品新增纳入目录，包括慢性病、肿瘤、抗感染、罕见病、冠病治疗用药等，同时，调出了三种被注销批准文号的药品。目录内药品总数达到2967种，包括了1586种西药，和1381种中成药，全面提高医保药品保障水平。

与原市场价相比，通过谈判纳入的108个目录外药品价格降幅达60.1%，与2021年基本持平，最大降幅超过90%。

报道称，国家医保局成立以来，已经连续开展五年的医保目录谈判，累计将361个新药好药纳入了目录。目录中肿瘤药、慢性病、罕见病和儿童用药等保障短板逐步补齐，医保目录内药品结构和疗效水平大幅优化。初步统计，叠加降价和医保报销因素，对患者减负大概有4600亿元（人民币，下同，约896亿新元）。新版目录将于3月1日落地实施，预计未来两年之内会为患者减负超过900亿元。

另据中新财经报道，2022年国家医保药品目录调整新闻发布会上介绍，本次医保谈判全力支持冠病病毒感染治疗。连续第三年将冠病治疗用药作为医保目录准入条件，阿兹夫定片、清肺排毒颗粒等两个药品通过谈判降价将正式纳入国家医保药品目录。

第十版新冠病毒感染诊疗方案涉及的25个已上市药品中，21个品种已被正式纳入国家医保目录。此外，医保谈判继续支持重点领域药品进入目录。支持中国产重大创新药品进入目录，本次共计24种中国产重大创新药品被纳入谈判，最终奥雷巴替尼等20种药品谈判成功。同时，有7个罕见病用药、22个儿童用药、2个基本药物被成功纳入目录。