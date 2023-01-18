中国海外安全风险蓝皮书：地缘冲突风险居高不下

新版《中国海外安全风险蓝皮书》认为，欧亚区域地缘冲突风险等问题值得中国高度关注。

据澎湃新闻报道，中国人民大学国家安全研究院、中国海外安全研究所和中海安集团星期二（1月17日）在北京联合发布了《中国海外安全风险蓝皮书（2023）》，全面评估全球海外安全局势。

蓝皮书对2023年中国海外安全风险十大问题进行了预测。蓝皮书认为，全球经济发展形势不明、世界能源安全困境凸显、全球粮食危机及次生风险发酵、海外投资经营涉ESG（环境、社会和公司治理）议题挑战增加、西方世界对华数字打压态势明显、美国对华经贸遏制手段持续升级、非洲多国内政外交不确定性上升、欧洲对华战略认知分歧加剧、欧亚区域地缘冲突风险居高不下、美国国内公共安全危机愈演愈烈等10个热点问题值得高度关注。

蓝皮书对全球193个国家和地区2022年综合安全风险进行了预测评级，并依据最终具体得分的分数段划分“极高、高、中、低”四级。其中，29个国家和地区被评为“极高风险”，包括索马里、也门、苏南、阿富汗、海地等；50个国家和地区被评为“高风险”，包括刚果（布）、马拉维、黎巴嫩等。

在此基础上，蓝皮书按照全球11个地区划分，深入研判了每个地区的安全风险特点与趋势。蓝皮书还结合“世界各国（地区）综合安全评估和预测指数”的分析结果，对巴基斯坦、缅甸、泰国、哈萨克斯坦、伊拉克、尼日利亚、赞比亚等重点国家的安全局势进行了研判与预测。

自2017年以来，《中国海外安全风险蓝皮书》年度报告于每年年初定期发布。