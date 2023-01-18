中国网信办春节净网 严控借返乡见闻等渲染阴暗面

中国官方春节前祭出新一轮“净网”行动。中央网信办宣布开展为期一个月的“清朗·2023年春节网络环境整治”专项行动，“营造喜庆祥和的春节网上舆论氛围”。

据中国国家互联网信息办公室微信公众号“网信中国”星期三（1月18日）发布的消息，专项行动开展时间为即日起至2月底，具体整治六方面内容。

专项行动将持续巩固“饭圈”治理成果，包括密切关注春节晚会、春节档影视作品有关情况，整治借机挑唆粉丝群体互撕谩骂、攻击对立等问题，严防“饭圈”问题向体育、电竞等其他领域外溢。

通知提到，将集中整治各类不良“网红”问题，严肃处置存在炒作劣迹行为史、刻意扮丑等问题的“网红”博主，查处炫耀服刑经历、美化服刑生活的所谓“励志网红”。

专项行动也将严查网络炫富，集中清理借“天价年夜饭”“天价年终奖”“瀑布式压岁钱”“巨额红包”“顶级豪宅”“天价彩礼”等刻意炫耀奢侈生活的图文视频信息，不得恶意炒作隐形炫富、故意攀比等问题。

网信办强调，将深入整治虚假信息，防止渲染灰暗情绪，重点整治春节期间涉经济民生、食品卫生、安全事故等领域造谣传谣行为，查处编造春节疫情走势、杜撰最新防疫政策、伪造抗病毒秘方、虚构病患经历等问题，从严查处炮制年终催债讨债、破产倒闭、哭穷卖惨等虚假情节，严格管控借发布回乡笔记、返乡见闻等不实信息刻意煽动地域攻击、散布焦虑情绪、渲染社会阴暗面等问题。

专项行动还将加大封建迷信和不良现象整治力度，清理鼓吹炒作封建迷信陋习的帖文、视频信息；严管借低俗着装、露骨动作等方式，打造“酒店媛”“景点媛”“雪媛”“农媛”“外卖媛”等各类低俗人设，进行炒作引流的问题。

网信办强调，将严肃查处一批违法违规网站平台、账号以及相关MCN机构，查办一批典型案例，适时宣传曝光，形成震慑效应。