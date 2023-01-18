中国外汇局：近期境外投资者持续恢复对中国证券市场投资

中国外汇管理局公布去年12月及全年银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，全年银行结售汇和涉外收支均为顺差，外汇市场供求保持基本平衡，并称近期境外投资者持续恢复对中国证券市场投资。

根据中国外汇管理局网站消息，王春英就中国外汇收支状况有关问题回答记者提问时说，2022年，银行结售汇和银行代客涉外收支顺差规模分别为1073亿和763亿美元（1美元约1.32新元）。近期，在内外部因素共同推动下，中国外汇市场运行更趋平稳，12月银行结售汇和涉外收支均为顺差，分别为70亿和231亿美元。综合考虑其他供求因素，2022年中国外汇市场供求总体保持基本平衡。

王春英还说，外汇市场预期总体平稳，市场交易理性有序。在复杂多变的内外部环境下，远期和期权市场反映人民币汇率预期的相关指标变动幅度可控，没有出现持续较强的单边走势，说明市场主体汇率预期保持总体稳定，市场主体结售汇和涉外收支行为理性有序。市场主体结汇意愿基本平稳，总体保持“逢高结汇”的理性交易模式。2022年结汇率（即客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为67%，较2021年提升1个百分点。企业积极使用自有外汇对外支付，持汇意愿较为稳定。2022年11月末，企业、个人等市场主体的境内外汇存款余额6396亿美元，较2021年末下降562亿美元。

此外，货物贸易、外商直接投资等资金流入发挥了稳定跨境资金流动的主导作用。2022年，中国货物贸易跨境资金净流入规模创历史新高，较2021年增长45%，体现了中国对外贸易的发展韧性。外商直接投资资本金项下资金净流入保持较高规模，显著高于疫情前2019年水平；另据商务部统计，1至11月中国实际使用外资1781亿美元，同比增长12%，说明中国经济发展前景以及巨大消费市场对外资吸引力仍然较强。

王春英还说，近期境外投资者持续恢复对中国证券市场投资。据外汇局统计，2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。从最新的市场数据看，近期外资参与境内证券市场保持活跃，2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。

王春英说，2022年，受主要经济体“高通胀”“紧货币”等多重因素影响，国际金融市场剧烈震荡，全球股票和债券指数大幅下跌，美元指数创二十年新高，欧元、日元、英镑等主要国际货币相继创下近二三十年来新低。中国外汇市场运行总体经受住了考验，人民币汇率在全球主要货币中表现相对稳健，中国跨境资金流动更趋均衡，这主要得益于两大支撑因素，表现为两个“韧性增强”。

一方面，国内经济尤其是涉外经济发展韧性增强，国际收支稳健运行得到有力保障。另一方面，外汇市场韧性增强，适应外部环境变化的能力得到较大提升。

对于2023年中国外汇收支形势，王春英说，2023年，外部环境仍存在不确定性因素，但国内经济有望总体回升，中国外汇市场有基础、有条件保持平稳运行，跨境资金流动将更加稳定。

国内经济基本面是稳定中国跨境资金流动的决定性因素。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，随着优化疫情防控、稳经济增长等各项政策效果持续显现，2023年中国经济运行有望总体回升。主要国际组织等机构的最新预测数据显示，在全球经济增长放缓的大环境下，中国可能成为唯一呈现经济增速回升的主要经济体。同时，中国坚持推进高水平对外开放，不断提高跨境贸易和投融资便利化水平，加大吸引外资力度，也将继续为跨境资金流动营造良好的政策环境。此外，近期主要发达经济体通胀数据回落，经济下行压力加大，货币政策紧缩节奏可能有所放缓，相关溢出影响将边际减弱。

王春英说，2023年中国跨境资金流动主要影响渠道有望更趋平稳。一方面，经常账户将保持合理规模顺差，继续处于均衡区间。另一方面，资本项下跨境资金流动有望更加稳定。外商来华直接投资保持稳步发展，中国对外直接投资继续合理有序，直接投资将总体延续顺差格局。近年来中国外债结构优化，企业跨境融资波动性降低，未来仍会延续平稳走势。在中国经济增速企稳回升、人民币资产吸引力增强，以及人民币资产避险属性凸显等因素支撑下，外资将继续稳步投资中国证券市场。