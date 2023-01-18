中国解除疫情管控 海外投资者增持中国债券股票

中国重新开放边境提振了外界对中国经济的乐观情绪，外国投资者开始增持中国的股票和债券，以押注中国经济在解除疫情管控后的快速复苏，终结了连续10个月的资金外流记录。

综合路透社、彭博社、上海证券报报道，中国人民银行上海总部星期三（1月18日）发布数据显示，截至2022年12月末，海外机构持有银行间市场债券3.39万亿元（人民币，下同，约6600亿新元），约占银行间债券市场总托管量的2.7%。

这也意味着，去年12月，海外机构净买入人民币债券约600亿元。这也是2022年1月末以来，海外机构投资者首次净买入人民币债券。

路透社报道称，去年2月至11月中国固守严格的“动态清零”防疫方针期间，海外机构投资者净抛售7400亿元的中国债券，创下了有史以来最长的资金外流记录。

不过，中国外汇管理局星期三发布的数据显示，外国投资者去年12月净增持了73亿美元（约96.28亿新元）的中国债券和84亿美元的A股股票。1月上半月，外国投资者又净增了价值126亿美元的中国股票和债券。

报道称，外国投资者对中国股票的购买量在2023年首三周就已超过了去年的总量，以押注中国经济在解除疫情管控后的快速复苏。

对冲基金Carrhae Capital LLP认为，中国股票将在今年上半年跑赢全球其他地区股票。Carrhae Capital驻伦敦的首席投资官Ali Akay称：“我们仍预计中国市场中的首选股票有很大上涨空间，中国市场被忽略的板块也有更多上行空间。”

荷兰国际集团（ING）大中华区经济学家Iris Pang说，由于中国去年底经济增长比预期来得强，再加上有迹象表明未来的零售支出会更加强劲，该集团对中国今年经济增长前景的预期有所改善。但他也认为，中国仍然面临着相当大的阻力，包括外部需求衰退。