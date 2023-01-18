下午察：“统战螺蛳粉”被禁

台湾经济部贸易局星期三（1月18日）宣布禁止进口中国大陆生产的螺蛳粉，并要求在台全面下架。事件的起因是，广西柳州厂商好欢螺小龙虾味的螺蛳粉包装上印有一句话：“你是中国人、我也是中国人，四舍五入一下，你就是我的人。”

主张台独的台湾基进党市议员李宗霖认为，这句话“统战意味浓厚”，他要求台湾陆委会、经济部等主管单位尽快查明。于是，就有了台湾经济部贸易局的下架命令。该部门指出，从未允许中国大陆的螺蛳粉进口，若有市售商品，就属于走私或是虚报。

台湾经济部贸易局副局长刘威廉解释说，“走私品”是指一切不合法进口商品，“虚报”则是指在海关未合法申报带入商品的手法。根据两岸条例，除非是台湾有开放申请专案的进口产品，原则上大陆产品都是原则不开放进口。对于市面上是否有流通螺蛳粉以外的禁止进口大陆产品，贸易局目前仍在了解，海关也会持续严格把关。

除了螺蛳粉，这次被波及的还有“魔芋爽”和在台小有名气的“黄飞红麻辣花生”等大陆零食。台湾经济部官员解释说，“魔芋爽”在台湾没有竞争产品，因此只要申请专案即可输台。但是现在电商平台虾皮和部分超商都有销售魔芋爽，当局会清查进口商是否曾进行专案申请。“黄飞红麻辣花生”属于花生类制品，在台湾有生产，为了保护台湾产业，不允许在台销售。

魔芋爽是中国大陆公司卫龙生产的颇受欢迎的小吃。（互联网）

是否统战不好说 但好吃是真好吃

“你就是我的人”略带揩油意味的广告语，似乎并没有惹恼普通台湾公众。据联合网报道，台湾经济部下达禁令后，网络上已出现囤货潮。台湾知名电商平台上，第一名的热门商品为螺蛳粉，第二名为魔芋爽，销量都非常客观。

对于螺蛳粉上印的这句广告标语是否是统战，台湾深蓝媒体中天电视台一档节目星期二（1月17日）进行街访，询问民众对此看法。很多年轻人认为，螺蛳粉是无辜的，也有人表示很难过，因为螺蛳粉是他经常吃的小吃。有台湾民众说：“去问年轻人，吃个食物会不会被统战，不会嘛。”“我觉得好无聊喔，它只是一个标语，螺蛳粉是无辜的，下架太超过了。”

为了表示对台湾政府禁令的反对，中天电视台还在星期二举行螺蛳粉吃播，并且翻出了台湾总统蔡英文在2000年担任台湾陆委会主委时所作的“我是中国人”发言。那年5月29日，蔡英文在立法院接受质询时说：“我没有说我是中国人有什么不好，只是怕因此而产生了政治风险。我是台湾人并没有错，我是中国人，因为我是念中国书长大的，受的是中国式教育。……不要忘了台湾是个多元的社会，除了受到中国的文化影响，还受到其他许多文化的影响。”

蔡英文曾在2000年在陆委会任职时，说过“我是中国人”这句话。（互联网）

20多年过去了，“我是中国人”这句话在台湾产生的政治风险也更大了。把它作为广告语印在小吃包装上，能给小吃扣上“统战”的帽子。在推特上，“统战螺蛳粉”貌似并没有引起很多关注，甚至热度还不如“螺蛳粉有虫卵”的帖子。

和台湾网民比起来，中国大陆网民似乎更关注此事。“台湾禁售麻辣花生”“台湾当局要下架螺蛳粉民众狂囤货”等帖子纷纷登上微博热搜。

螺蛳粉和魔芋爽在大陆也深受欢迎，对于台湾的进口禁令，很多大陆网民觉得不理解。有网民留言说：“所以这是为什么？怕太好吃了，青年人叛变？”还有留言写到：“大陆人民都不够吃的……不卖就不卖吧，影响不大。”

至于“你是中国人、我也是中国人，四舍五入一下，你就是我的人”这句话，很多大陆网民觉得台湾有关人士太过敏感，“只是一句土味情话而已。台湾当局去中国化工作真是细致入微了。”还有大陆网民调侃说：“按照这逻辑，统一方便面还好吗？”

统一企业是台湾知名食品公司，为台南帮的领头企业之一，该公司有名的产品之一就是统一方便面，在海峡两岸都有热卖。

大陆的禁令一波波

其实，中国大陆和台湾经常对对岸的商品发出禁令，而且通常是在政治敏感时期。比如美国众议院前议長佩洛西在2022年8月2日至8月3日访问台湾后，大陆立刻宣布禁止台湾柑橘类水果进口。在此之前，大陆已经禁止台湾凤梨、释迦、莲雾等消費者接受度最高的水果进口。

由于两岸人口、市场规模悬殊，中国大陆对台禁令产生的实质性影响往往更大。中国大陆曾在2021年3月宣布暂停台湾菠萝（凤梨）进口。由于大陆是台湾凤梨主要出口地，占出口总量九成以上，禁令一下达立刻给民进党政府带来压力。台湾总统蔡英文发起号召，呼吁所有台湾人吃凤梨，但是这并没能有效解决凤梨出口商们的困境。

台湾以“统战”为理由禁止进口螺蛳粉和魔芋爽等零食，则没有给相关企业造成打击。发表“统战广告”的好欢螺甚至发出公告，呼吁民众理性消费，显示这波禁令没有负面影响公司销量，反而带动了一波销售涨势。公告写到：“初衷是希望分享欢乐，祝大家阖家团圆。也呼吁网民理性消费。”

其实，商家想出像“你我都是中国人”这样的广告挺让人无语，中国人自己可能觉得很自然自在，但对境外人士来说，恐怕很难引起共情。想象一下，如果是哪个日本、美国产品在中国也打出类似的广告，“你我都是日本人/美国人，你是我的人”，中国消费者不知会作何感想。

还好，螺蛳粉风味独特，目前暂时还没有在外国流行起来。而在这件事情上，台湾政府、绿营政客不高兴归不高兴，台湾民众还是照吃不误，甚至紧张起来要囤货，恐怕口味已经跟大陆民众统一了。