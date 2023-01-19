境外机构12月重回中国债市 全年仍现史上最大外流潮

在连续10个月卖出中国银行间债券后，随着中国调整疫情防控政策，外资于年底债市大幅波动之际逆势买入。

据彭博社报道，中国央行星期三（1月18日）发布的数据显示，12月境外机构增持银行间市场债券约600亿元人民币（约117.4亿新元）。但由于前期受中美国债收益率倒挂、人民币大幅贬值的影响，外资持续流出，去年全年累计净减持约6100亿元。

据中债数据，外资上月净买入国债235.6亿元，但仍持续抛售政策性银行债，金额达63.6亿元。上海清算所的数据则显示，境外机构持有的同业存单当月增加了约415.6亿元。

彭博社的报道分析，美联储激进加息令中美10年期国债利差出现十多年来最深的倒挂，又有人民币贬值、地缘政治等利空因子叠加，导致外资一度持续外流。年末中国调整防疫政策不再“动态清零”后，市场情绪改善并带动人民币回弹，在全球市场交易中国重新开放的主题、风险偏好提升的背景下，外资重回中国股债市。

中国国务院副总理刘鹤在达沃斯论坛上发表讲话，称今年中国经济增长有望回升至疫情前的趋势。去年12月初的中共中央政治局会议提出要大力提振市场信心，有效防范化解重大风险。

瑞银证券市场策略分析师夏愔愔说，长期依然看好境外机构进入中国市场投资，包括对境外机构来投资的一些市场基础设施的建设，增加便利性这些方面，都在不断地有新的政策推出，这也会有利于境外机构增加人民币资产的配置。