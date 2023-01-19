李克强：中国政府欢迎更多外国人才来华工作

中国国务院总理李克强说，中国政府欢迎更多外国人才来华工作。

据中新社报道，在春节即将到来之际，李克强星期三（1月18日）下午在人民大会堂会见在华工作的外国专家代表并同他们座谈交流。

李克强说，去年中国经济运行保持在合理区间，成绩的取得殊为不易。当前经济运行虽仍面临诸多困难挑战，但随着优化调整疫情防控措施的落实，相信中国经济将加快恢复和回升。中国政府将深入实施稳经济一揽子政策措施，着力稳增长稳就业稳物价，努力实现今年经济运行好的开局。

李克强说，开放之门是机遇的大门，促进了共同发展，也碰撞出创新活力。中国坚持发展是第一要务，坚持市场化改革方向，坚持“两个毫不动摇”，更好保护外商投资权益，提振民营企业信心，持续打造市场化法治化国际化营商环境。中国坚持对外开放基本国策不动摇，进一步扩大国内市场开放和外资市场准入，愿学习借鉴先进技术和管理经验，继续同各国开展广泛国际合作，应对国际社会面临的共同挑战，维护世界和平稳定与发展繁荣。

李克强说，中国政府欢迎更多外国人才来华工作，将继续致力于提升外国专家在华工作的便利性和服务水平，进一步优化工作许可、人才签证和停居留政策，完善税收、购汇、社保、医疗、子女入学等政策，为外国人才安心在华工作提供保障。