习近平：中国近三年严格实行乙类甲管是正确选择

中共总书记、中国国家主席习近平强调，中国近三年来对冠病疫情严格实行乙类甲管是正确的选择，并说疫情防控措施优化调整后，他最担心的是农村和农民。

据中国央视新闻报道，习近平星期三（1月18日）通过视频连线看望慰问基层干部群众，向全国各族人民致以新春祝福。他十分关心冠病疫情防控和患者救治工作。

习近平说：“近三年来，我们对新冠疫情严格实行‘乙类甲管’，是正确的选择，经受住了多轮病毒变异的冲击，最大限度降低了重症率和病亡率，有力保护了人民群众生命安全和身体健康，也为优化疫情防控措施、实施‘乙类乙管’赢得了宝贵时间。”

他强调，现在疫情防控进入新阶段，依然处在吃劲的时候，但曙光就在前头，坚持就是胜利。目前，防控重心已经从防感染转移到医疗救治上来，重点是保健康、防重症，医院承担的任务更为繁重。要进一步扩充医疗资源，增加医疗服务供给，增加药品配备，特别要做好重症救治的应对准备，保障正常医疗秩序。要加强医护人员自身防护和关心关爱，确保他们身体健康。各级党委和政府要切实做好重点机构、重点单位、重点人群的防控，统筹各种医疗资源，保障好群众的就医用药需求，补齐农村地区疫情防控的短板。

习近平说，老年人是当前疫情防控的重中之重，对养老院、福利院等机构人员防护和健康管理的措施，要严于其他场所，严防发生聚集性疫情。养老院、福利院等要加强与医疗机构的配合，推进疫苗接种，完善防控和救治机制，确保重症患者及时得到救治。

他也说：“疫情防控措施优化调整后，我最担心的是农村和广大农民朋友。农村医疗条件相对薄弱，防控难度大、任务重。”

习近平强调，要坚持像脱贫攻坚那样，“五级书记”（省、市、县、乡四级党委书记和村党支部书记）抓农村防控，县乡村三级尤其要承担起属地责任，强化返乡务工人员和大中专学生防疫服务，加强农村老幼病残孕等重点人群医疗保障，最大程度维护好农民群众身体健康和正常生产生活秩序，确保群众平安过年。

习近平也指出，今年春运是疫情防控进入新阶段后的第一个春运，客流量大幅回升。交通运输部门要提升保通保畅能力，确保人民群众平安健康出行，确保重点物资运输畅通有序。