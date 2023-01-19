台湾与立陶宛投入1400万欧元开展半导体合作

台湾与立陶宛投入1400万欧元（约1996万新元），开展半导体技术研发和人才培养等方面的合作。

综合路透社和台中央社报道，台湾驻立陶宛代表黄钧耀指出，半导体是由民主“国家”主导的重要科技，台湾将持续推动与立陶宛的合作，落实民主价值伙伴关系。

立陶宛外交部长兰茨伯格斯说，与台湾的半导体合作具有历史意义。

台湾将与三家具国际竞争优势的立陶宛企业正式展开合作，18日在立陶宛首都维尔纽斯举行台立经济合作成果发表记者会。

台湾外交部长吴钊燮在预录致词时说，台湾与立陶宛同样位于民主“国家”抵抗威权主义扩张的前缘。台湾透过工业技术研究院（工研院）协助立陶宛高科技集团Teltonika拓展半导体技术、培育人才，外交部并将投入1000万欧元。世界在此见证民主阵营相互支援、促进双方经济成长、携手打造具韧性的民主供应链。

工研院近日与Teltonika签署价值估计约1400万欧元的合作协议书，将协助立陶宛发展半导体制造技术、建立产能。Teltonika将投入400万欧元。

台湾的国家发展委员会去年成立规模10亿美元（下同，约13亿新元）的中东欧融资基金以及规模2亿美元的中东欧投资基金。执行融资基金的输出入银行近日通过对立陶宛太阳能科技企业SoliTek的融资案，金额为800万欧元。执行投资基金的台杉投资公司则将投资专精于医疗影像人工智慧解决方案的立陶宛企业Oxipit，金额为350万欧元。

中东欧投资基金去年11月曾宣布对立陶宛超快雷射技术及设备生产商Litilit的投资案，金额也是350万欧元。

台国发会主委龚明鑫透过预录致词说，已有50家立陶宛企业向中东欧投资基金提出申请，产业领域涵盖雷射、医疗、生物科技、电动车、金融科技、智慧城市、智慧制造、软体开发等，都很有潜力成为投资标的。

立陶宛经创部发布新闻稿称，台工研院将与Teltonika分享足以成为立陶宛晶片产业发展基础的技术。根据协议，Teltonika将获授权使用工研院的半导体晶片制造技术及设备，并取得工程专业训练协助。

立陶宛经济暨创新部长阿尔莫奈特说，与台湾合作有助立陶宛加速发展相关产业。

Teltonika创办人、总裁鲍科施提斯相信与台湾的合作，有助立陶宛与全球最先进国家齐头并进。

根据立陶宛经创部通报，台湾方面预计提供应用范围涵盖能源管理、电动车充电、家用与工业用电子设备等的技术。若计划执行顺利，Teltonika将可提供晶片设计、封装、测试等服务。计划具体细节预计约两年时间、至2025才能定案，建立生产设施则需再花两年，也就是最快于2027年启动生产。

鲍科施提斯18日受访时说，他期待在五六年内、即2029年以前展开生产作业。

Teltonika在20个国家设有办公室，员工总计约2500人，业务项目包括物联网技术与设备，在维尔纽斯及立陶宛东部的莫雷泰镇设厂。

根据立陶宛外交部18日发布的资料，立陶宛与台湾的双边货品贸易额在2021年增长31%，达1亿1140万欧元。2022年1月至11月期间，立陶宛对台出口金额达2572万欧元，较2021年同期相较增加32%，其中77%对台出口货品产地为立陶宛。