台前副总统陈建仁重申未与蔡英文谈论组阁事宜

台湾立法院星期四（1月19日）将通过中央政府总预算，内阁改组随之启动，外传前副总统陈建仁将接任阁揆，但他受访时重申从未与总统蔡英文谈论过组阁事宜。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文日前曾说，将在立法院会期结束后，检讨府院与各部会下一个阶段布局；今天（19日）是立法院本会期的最后一天，外界关注内阁调整幅度。

被问到是否会组阁，陈建仁昨晚（18日）受访时多次强调，“蔡总统没有征询我、没有问过我”，他还反问，“你相信特定媒体的报道”？

至于外传他与蔡英文、前桃园市长郑文灿日前曾会面，陈建仁强调，“都是假的”，他一直在中研院做研究，从来没有跟总统蔡英文谈过组阁的事。

台湾行政院长苏贞昌18日在屏东受访时说，关于内阁如何调整，他和蔡英文都有讨论，今天（19日）就会知道结果。

苏贞昌19日上午将主持例行的行政院会，今日议程仅列两项，报告事项为国科会报告科学园区整体规划布局，讨论事项为编具行政院向立法院第10届第七会期提出的书面施政报告。

台湾立法院今天预估约傍晚通过中央政府总预算后，苏贞昌也会依照惯例，到立法院致意。

据了解，苏贞昌昨与蔡英文仍维持每周三的例行两次会议，今天预计也将会面，即便未会面至少也会通话，而之后蔡英文是否会宣布阁揆人事，备受关注。