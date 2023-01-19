澳洲对杨恒均间谍案一再展延判决深表担忧

澳大利亚华裔作家杨恒均的支持者星期四（1月19日）透露，四年前在中国被捕后关押的杨恒均所涉嫌的间谍案判决，将第七次展延至今年4月。澳洲政府对杨恒均案判决一再展延深表担忧。

据路透社报道，杨恒均出生于中国，目前是澳洲公民。2019年，他从纽约飞往广州时在机场被捕，当时恰逢澳大利亚和中国关系日趋恶化。

中国政府指控他从事危害国安的活动，并接受海外间谍组织任务，但他否认全部指控。杨恒均涉间谍案2021年5月在北京闭门开审。

澳洲外长黄英贤在杨恒均被关押四周年发表声明说：“澳洲政府对杨恒均案判决一再拖延深感担忧。自杨恒均被关押以来，澳洲政府持续呼吁根据国际准则和中国的法律义务，让杨恒均享有以基本的正义、程序公正和人道待遇”。

黄英贤在声明中首次把杨恒均称为杨军博士（Dr Yang Jun），“杨军”是中国方面一直以来对杨恒均的称呼。她说：“澳洲公民杨博士在中国被捕后关押至今天正满四年。杨博士2021年5月27日在北京闭门受审，至今仍在等候判决。”

除杨恒均外，澳洲籍华裔前记者成蕾在被关押19个月后，去年3月以为境外非法提供国家秘密罪名，在北京受审。

在澳洲与中国首脑会面后，澳中两国寻求改善外交关系，澳洲政府密切关注上述两起案件。

中国政府此前因冠病疫情防控暂停所有外交官探视，但在澳洲政府呼吁恢复外交官探视后，允许澳洲外交官在上星期五（1月13日）探视上述两人。这是自去年10月以来的首次外交官探视。

杨恒均的支持者说，杨恒均案下判被展延七次，他的代表律师被告知，宣判将再延三个月，直至今年4月。