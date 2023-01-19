美法院针对华裔学者陶丰虚假陈述控状裁定无需坐牢

美国法院星期三（1月18日）针对美国华裔学者陶丰虚假陈述，隐瞒他在中国工作的控状，裁定关押时间折抵刑期（time served），无需坐牢。

综合路透社和美国之音报道，陶丰2019年在时任总统特朗普时期推出的中国行动计划（China Initiative）下被提控。这名堪萨斯大学前教授被指没有向校方，以及为他的研究项目提供资助的美国联邦机构，提供在中国福州大学工作的信息。

陪审团早前裁定陶丰四项罪名成立，但法官罗宾逊（Julie Robinson）以缺乏证据为由，推翻三项电汇欺诈罪名。

美国检察官要求法官针对剩下的虚假陈述罪名，判被告坐牢两年半。法官在做出刑罚裁决时说，没有证据可以证明被告与在中国的任何人分享专有资料，而且他展开的是在科学界可以自由分享的研究项目。

陶丰的代表律师说，陶丰闻判后松了一口气，并将就虚假陈述罪状提出上诉。

美国在2018年展开中国行动计划，目的是打击疑似中国经济间谍活动和研究盗窃行为，但这项计划也被指影响到研究领域，并助长针对亚洲人的偏见行为。

在多个起诉案以失败告终后，美国司法部于2022年2月终止中国行动计划，但誓言将继续追查与中国构成的国家安全威胁有关的案件。