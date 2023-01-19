港保安局长：警惕外部势力以软对抗方式危害国安

香港保安局局长邓炳强认为，香港实现了由乱到治，但还需要警惕外部势力利用媒体、文化艺术等“软对抗”方式，煽动香港人对中央及特区政府的仇恨，以危害国家安全。

邓炳强星期四（1月19日）在香港《大公报》撰文。他写道，过去几年香港的局势动荡变化，幸得中国依照《宪法》及《基本法》有效实施对香港的全面管治权，推出《香港国安法》，完善选举制度，落实爱国者治港原则，香港才可以实现由乱到治的重大转折，现正迈向由治及兴的关键时刻。

不过，他也提醒香港绝对不能掉以轻心，“要警惕外部势力和他们在香港的代理人仍然时刻想利用媒体、文化艺术等‘软对抗’方式，煽动香港人对中央及特区政府的仇恨，以危害国家安全。”

邓炳强说，特区政府一直积极推展《基本法》第23条立法的相关工作，除研究相关的全国性法律及其他司法管辖区的同类法律外，他们也正检视《香港国安法》的实施经验、相关的法庭裁决及现行法律的不足，并会针对过去发生的事情，务求制定有效和务实的方案和条文，以应对有关风险。

不过，他也写道，冠病疫情对立法工作有所影响。再者，制定立法建议的工作绝不轻易，且性质复杂，涉及处理不同范畴的危害国家安全的行为和活动。“我们会继续积极推展《基本法》第23条立法工作；并会适时展开公众咨询。”

邓炳强也公布，为提升对关键基础设施网络安全的保护，香港官方建议制定关键基础设施营运者的网络安全责任，并会就建议的措施咨询利益相关者。

至于涉及严重罪行及思想激进人士，邓炳强认为很多都是受人煽动或影响而误入歧途，并说只要他们知错能改，社会是不会放弃他们的。

邓炳强举例称，惩教署推出“沿途有‘理’”计划，协助这些人更生。共有733人参与这项活动，包括524名涉及黑暴案件的定罪人士，占涉及黑暴案件的定罪及仍然在囚人士的大概四分之三。他说：“计划成效理想，反应正面，在囚人士对过往的违法行为深感懊悔。”