高福：第二波疫情高峰会出现在偏远农村地区

中国疾控中心前主任高福说，以北京、河南、江苏、安徽为代表的省市，城市的感染高峰已过，第二波疫情高峰会出现在偏远农村地区。

也是中国科学院院士的高福日前接受《中国新闻周刊》专访，访问星期四（1月19日）刊发。

他在访问中被问及春运期间大规模的人口流动，会否出现新的感染高峰时，作出上述回应。

高福说，以北京、河南、江苏、安徽为代表的省市，城市的感染高峰已过。在北京，最近去医院还有些拥挤，但就诊患者数量和此轮疫情早期相比，已出现下降。一些县城和农村地区也已渡过感染高峰。

他指出，现在中国国内主要流行的病毒株为BF.7和BA 5.2两个分支，如果已有很高感染率的地区，人群短期内重复感染的概率很小。但对于还没有进入感染高峰的地区，比如说一些偏远的农村地区，由于春节期间民众返乡，可能会出现感染高峰。

高福说，这一波感染不会比防疫政策调整后的第一波高峰更高。但新的感染高峰很可能出现在缺医少药，中国国内剩余不到10%没完成全程疫苗接种的地方，这些地区会出现医疗挤兑，因此还是呼吁大家，将最重要的医疗资源留给有基础疾病的、老年高危人群。

他认为，农村的这波感染高峰将持续到3月份。春节期间的呼吁比较多，大家可能还相对注意一些。春节一过，大家一放松防控意识，2月至3月可能还会出现一个小的感染高峰。