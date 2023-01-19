经济师调高今明两年中国经济增长预测

在中国重开国门，以及当地经济到了2022年底有着出人意表的强劲表现后，经济师调高今明两年的中国经济增长预测。

彭博社向经济师展开最新一轮的调查，并在星期四（1月19日）公布他们得出的预估中位数为2023年达5.1%，2024年5%。上个月的调查所得出的预估中位数则分别为4.8% 和4.9%。

中国经济在去年取得3％的增长，虽低于5.5％左右官方目标，但高于1.6%至1.8%的市场预测。

中国官方本周较早前公布的12月和去年第四季主要经济指标超出分析师的预期，促使高盛集团和法国兴业银行等主要银行调高2023年的增长预期。

外界普遍预计，冠病感染高峰期一旦消退，中国消费将反弹，并成为关键增长驱动力。

科法斯（Coface）亚太区首席经济学家欧韦良说：“快速重开带来经济提振希望，尤其是在私人消费领域，但仍需要在至少第一季度过忍痛过渡期。”

经济师将中国第一季经济增长预测从3.1%降低至2.5%，但预计在第二季回升至6.8%。

欧韦良也认为，中国经济仍面临多重不利因素，例如消费者信心不振、出口疲软。

他说：“现在存在的风险是，虽然有了相应措施并重开国门，但是中国仍可能无法看到他们预期的经济增长情况。”