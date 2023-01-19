台农委会认定张善政研究计划抄袭要求追讨经费

台湾农委会成立专案小组调查桃园市长张善政在担任宏碁副总经理期间，负责的农委会研究计划报告涉嫌抄袭。在星期三（1月18日）确定存在抄袭情况后，台农委会表明将追讨研究计划的经费。

综合台湾《自由时报》《中国时报》报道，桃园市长张善政2007年到2009年担任宏碁副总期间，向台农委会申请执行研究计划被指抄袭。台农委会邀集专家组成专案小组展开调查后认定，张善政三年内完成21篇报告中，有六篇抄袭，将向宏碁追回六篇报告的5%至10%计划经费。

台农委会也将在农历新年后研议撰写报告人停权三年不得接农委会计划。张善政对此回应说，选举已经过了，还在炒作这个议题实在没有意思。

张善政当年完成的21篇报告，整体经费达5736万新台币（约249万新元）。

专案小组召集人、台农委会副主委陈骏季说，张善政担任计划主持人执行农委会2007年至2009年农业电子化发展策略分析与规划案所提报告的侵权疑义，经邀集专家组成专案小组讨论认定，这三年度计划共计六篇报告侵权且违反契约。

陈骏季说，专案小组共计召开三次会议，后续针对计划工作项目、契约规范，以及重复文字比率较高的六篇报告进行实质近似的讨论，经七位专案小组委员检视各篇重复内容文字区块可举证对应文献，一致确认21篇内有六篇涉及实质相似，目前在精算求偿费用，推估金额占计划的5％至10％，预计农历新年后有确定求偿金额。

张善政说，从去年12月25日上任以后，满脑袋都是市政，老实说不会去想这件事，这事对他在执行、推动市政上没有任何困扰。

桃园市议员凌涛说，前桃园市长郑文灿的侧翼们正在为他的大位开道，希望张善政市府不要被这些侧翼或者各方压力，而影响施政节奏。

桃园市府新闻处长罗楚东则说，“这是一个令人完全无法接受、充满高度争议性的结果”，质疑主委陈吉仲带领的台农委会先射箭再画靶，相信人民自有公断。

宏碁说，将在收到农委会公文后，再行研议如何处理。张善政是在宏碁共同创办人黄少华邀请下进入宏碁，选前黄少华发声明强调，完全相信张善政的能力、为人、操守。