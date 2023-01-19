前港支联会副主席涉煽惑集结罪被撤 律政司获批向终院上诉

已解散的香港民主派组织支联会前副主席邹幸彤去年底上诉得直，获撤销去年初被控煽惑他人明知而参与未经批准集结罪和刑罚，律政司不服上诉裁决，向上诉庭申请上诉至终审法院，星期四（1月19日）上午获批。

综合《大公报》《明报》等报道，邹幸彤被控于2021年在网上及报章发文，煽动市民参加维园集会，被裁定一项“煽惑他人明知而参与未经批准集结”罪成，去年1月被判囚15个月，她不服提出上诉，高等法院上诉庭去年12月14日裁定上诉得直，撤销定罪及判刑。

高院法官张慧玲在裁决时指出，无证据显示警方根据《公安条例》的要求，履行主动责任便利集会进行，并认为警方在全面禁止集会之外，也须主动考虑是否可容许集会在适当条件下举行，才可确保“相称性”。

她指警方是因应疫情禁止集会，虽然支联会表示愿意遵守警方任何合理要求，但警方只是作出质疑，也无主动提出可考虑的措施及条件；证供也显示警方是在决定禁止集会后才索取专家报告，以支持他们的决定，显示警方决定发出禁令时，并无考虑相关专家报告，未能确立警方禁令的合法性，故裁定邹上诉得直，撤销定罪及刑期。

至于邹幸彤在网站及报章的发文，法官认同原审指文章有煽惑成分，但警方发出的禁令合法性未被确定，即使她呼吁他人到维园集会也不属犯法。

香港律政司向上诉庭申请上诉至终审法院的案件19日上午在高等法院开庭处理，法官张慧玲同意律政司所指，本案涉及重大及广泛重要的法律议题，因此批准终审法院上诉许可的证明书。