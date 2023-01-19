跨境生有望2月到港上课 校长冀快测替核酸

香港教育局争取最快2月1日让跨境学童免预约到港上课，但要持有48小时核酸阴性报告过关。新界校长会副主席、凤溪第一小学校长朱伟林建议，以快速测试取代核酸检测，减少不便。

据香港中通社报道，朱伟林星期四（1月19日）接受电台访问时说，仍待局方审批跨境校巴经罗湖、落马洲等口岸的禁区纸，预计2月中才能安排跨境校巴，接载学童到港上学，期望局方加快审批。

朱伟林建议，豁免低年级学生的家长、保姆等照顾者的过关配额，港铁可安排专卡列车，方便学童上学。

朱伟林说，在他任职的小学中，有200多名跨境学童，占全校学生三分之一，部分学童三年未曾回校，校方已安排迎新活动、延长小休时间、增加驻校社工等支援，协助跨境学生熟悉校园。

在同一电台访问中，元朗商会中学校长丘志良说，学校有55名跨境学生，大部分经落马洲、深圳湾口岸到港上学。他估计交通配套问题，对高中学生影响不大，令人担心的是中一、中二学生，他们或没有到过学校，有成年人陪同过关会较安全。

香港教育局长蔡若莲18日说，局方正争取最快2月1日让跨境学童免预约配额下，恢复到港进行面授课堂，并争取开放更多关口让学童过境，并考虑学童检测安排，包括能否以快测代替核酸。此外，接载跨境学童的校巴未能在2月1日恢复运作，期望2月中可提供服务。