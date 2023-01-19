台外交部：“疑美论”是大陆认知作战手法

对于台湾有舆论质疑美售台布雷系统会令台湾变成“地雷岛”，台外交部说，“疑美论”是中国大陆认知作战的一贯手法。

据自由时报报道，台外交部副发言人萧光伟星期四（1月19日）在例会上说，最近注意到“疑美论”、“反美论”再度出现，这是大陆认知作战的一贯手法，经由本地若干有心人士的推波助澜进而放大，试图透过扭曲事实、断章取义的方式，伺机见缝插针，侵蚀台湾民众信心，破坏台美关系。

萧光伟说，近来台美关系不断正面发展，不仅美国行政高层展现对台海和平稳定的支持和对台湾的坚定承诺，美国会更以史上最多的法案数量、最强劲的立法内容及络绎不绝的访问，展现对台湾的支持。从联邦到地方，从安全经贸到教育文化，台美所有层面的合作都在蓬勃发展当中，可说正处于史上最紧密热络的时期，相信各界有目共睹。

萧光伟举例说，安全方面，强化台美关系是美国跨党派共识，美国历届政府坚持“台湾关系法”和六项保证，落实对台湾的相关承诺。拜登政府上任以来，多次强调对台湾安全承诺坚若磐石；去年八度宣布对台军售，落实军售常态化，近期更多次利用各种国际场合，单独或者联合理念相近国家发表声明，展现国际社会对维系台海和平稳定的共同立场。

萧光伟说，台湾与美国基于民主自由共享价值和共同利益持续提升全球伙伴关系，双方关系日益密切，未来也将在稳健基础上持续推升关系。

美国去年底宣布售台“火山”车载布雷系统（Volcano anti-tank munition-laying systems），在战时抵挡解放军前进。这套美军1980年代研制的快速自动布雷系统，采用预先装配好的地雷容器。当容器中的多个反坦克与反步兵地雷从容器中弹射出去时，会散布在广阔的区域。台湾有舆论质疑，部署这套系统令台湾成为“地雷岛”，有误伤平民的风险。