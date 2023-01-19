中国人寿原董事长王滨涉受贿被公诉

中国人寿保险（集团）公司原党委书记、董事长王滨因涉嫌受贿、隐瞒境外存款案，已由山东省济南市人民检察院向济南市中级人民法院提起公诉。

据中国最高人民检察院星期四（1月19日）通报，王滨涉嫌受贿、隐瞒境外存款一案，由中国国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由山东省济南市人民检察院审查起诉。近日，山东省济南市人民检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。

通报称，检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人王滨享有的诉讼权利，并讯问了被告人王滨，听取了辩护人的意见。

检察机关起诉指控，被告人王滨利用担任中国农业发展银行江西省分行党组副书记、副行长，交通银行股份有限公司北京市分行党委书记、行长，交通银行股份有限公司党委委员、副行长，交银国际信托有限公司董事长，中国太平保险集团公司（后更名为中国太平保险集团有限责任公司）党委书记、董事长，中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长兼广发银行股份有限公司董事长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

指控称，王滨身为国家工作人员违反国家规定，隐瞒不报境外存款，数额较大，依法应当以受贿罪、隐瞒境外存款罪追究其刑事责任。被告人王滨一人犯数罪，依法应当数罪并罚。

公开资料显示，王滨生于1958年11月，黑龙江哈尔滨人，拥有西南财经大学货币银行学硕士学位和南开大学金融学博士学位。他曾先后担任中国农业发展银行江西省分行行长、交通银行副行长等多项职务。2012年3月起，他担任任中国太平保险集团公司董事长、党委书记，2018年8月起任中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长。

中共中央纪委国家监委去年1月8日通报，王滨涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。中纪委同年9月1日宣布，王滨严重违纪违法被“双开”（开除党籍和公职）。中国最高人民检察院去年9月通报，最高检近日依法以涉嫌受贿罪、隐瞒境外存款罪对王滨作出逮捕决定。