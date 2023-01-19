台媒体人周玉蔻瞎扯绯闻 NCC重罚民视两台300万新台币

台湾资深媒体人周玉蔻去年9月主持民视新闻台、民视台湾台联播的“辣新闻152”节目，影射前中国小姐张淑娟为当时国民党籍台北市长候选人蒋万安父亲章孝严的绯闻女主角。台湾的国家通讯传播委员会（NCC）星期三（1月18日）宣布对民视的新闻台和台湾台开罚300万新台币（下同，约13万新元）、民视董事长王明玉也被罚20万新台币。

综合台湾《自由时报》《中国时报》报道，张淑娟在选前接连遭周玉蔻和蔡玉真爆料，指她曾卷入台北市长蒋万安父亲蒋孝严晶华绯闻案，引发各界哗然，NCC共接获143件投诉。周玉蔻引发众怒，去年10月请辞主持工作，民视新闻台、民视台湾台联播的“辣新闻152”节目也后续停播。

NCC副主委兼发言人翁柏宗说，尊重各电视台节目的规划，不会干涉是否停播。

NCC专委陈金霜解释，民视新闻台、民视台湾台都有召开伦理委员会，要求节目落实自律，也作为NCC核处的参考。由于节目泄露张小姐的个资、相关婚姻状况对于讨论公共事务并非必要，当中提到个人姓名就有疑虑、透露其所服务航空公司等，以致伤害公共利益、公序良俗，整个节目都有监看并作出认定。

翁柏宗说，外部咨询委员认为，节目中揭露张小姐的个人家庭和婚姻生活，认定泄露个资法第二条个人资料的范围。

翁柏宗说，民视新闻台、民视台湾台去年9月20日至23日播出“辣新闻152”节目等七案，讨论晶华绯闻案与蒋孝严家族争议议题，违反事实查证原则致损害公共利益、妨害公序良俗，并于节目中公开特定人之个人资料，总计七案，处罚300万新台币。

对于民视代表人王明玉的开罚。NCC解释，由于代表人对于个人资料的利用，未善尽监督之责，依个人资料保护法第50条，处罚锾20万新台币。

脸书粉专“政客爽”18日发文转贴周玉蔻节目挨罚消息，高喊“普天同庆”，国民党台北市议员徐巧芯也在下方留言“爽啦我检举的”，更乐得附上一个大拇指符号。留言在三小时内涌入超过3500名网民按赞，开心表示“帅呆了”、“干得好”。

民视则说，目前尚未收到NCC来函，暂不回应。周玉蔻19日在支持广播节目时说，她从今年开始要改邪归正，件套反省进步，不要再带坏社会风气。