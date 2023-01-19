港民研所：李家超为市民最熟悉政治人物

香港民意研究所星期三（1月18日）公布最新的市民最熟悉政治人物排名榜，特首李家超以48%首次升上榜首。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，香港民意研究所去年12月5日至9日，以电话随机抽样访问了1004名香港市民，要求受访者在没有提示下说出10位政治人物名字。

结果显示，现任特首李家超位居第一（48%）、前任特首林郑月娥排名第二（39%），第三至第五名依序是两名前特首梁振英（26%）和董建华（34%），以及新民党主席、行政会议召集人叶刘淑仪（22%）；第六至第10名政治人物则依次为前特首曾荫权（21%）、现任保安局长邓炳强（15%）、财政司司长陈茂波（12%）、全国人大常委谭耀宗（10%）及现任立法会议员、民建联主席李慧琼（9%）。

值得留意的是，在去年6月底卸任的前特首林郑月娥，去年2月调查时仍被66%受访者提及，到了12月已跌至39%。至于去年7月上任的特首李家超，则由去年2月的21%显著上升至12月的48%。

在去年2月以29%排第二位的财政司司长陈茂波，到了12月的调查仅以12%排第八位。

李家超、第七位的保安局长邓炳强和第15位的基本法委员会副主任谭惠珠，被提及比率写下历史新高。第九位的全国人大常委谭耀宗排名是2015年以来最高，第11位的全国人大前常委范徐丽泰排名则是2017年以来最高。排第15位的民建联前主席曾钰成，其排名是1998年以来最低。

香港市民最熟悉政治人物调查是衡量市民的熟悉程度，并不代表政治人物的民望高低。