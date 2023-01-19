香港失业率连续八个月下跌至3.5%

香港政府统计处公布，去年10月至12月香港失业率为3.5%，相比9月至11月下跌0.2个百分点，为连续第八个月下降。

据港府统计处星期四（1月19日）发布的最新最新劳动人口统计数字，（即2022年10月至12月的临时数字），经季节性调整的失业率由2022年9月至11月的3.7%下跌至2022年10月至12月的3.5%。就业不足率也由2022年9月至11月的1.6%下跌至2022年10月至12月的1.5%。

据统计，香港总就业人数增加约8300人，至366万5300人。失业人数减少约1万2700人，至12万6000人。

与2022年9月至11月比较，在2022年10月至12月期间，差不多所有主要经济行业的失业率均见下跌，其中建造业、零售业、运输业以及教育业有相对明显的跌幅。就业不足率方面，下跌主要见于楼房装饰、修葺及保养业，餐饮服务活动业以及运输业。

针对最新的失业数字，香港劳工及福利局局长孙玉菡说，劳工市场进一步改善，按行业分析，与消费及旅游相关行业（即零售、住宿及膳食服务业）合计的失业率在2022年10月至12月较上一个三个月期间下跌0.3个百分点至4.7%。其中，零售业的失业率下跌0.4个百分点至4.6%，餐饮服务活动业的失业率微跌0.1个百分点至5.0%。大多数其他行业的失业率也下跌，尤其是建造业、运输业和教育业。

展望未来，孙玉菡说：“劳工市场在短期内应会继续改善。随着政府取消大部分社交距离措施，以及香港与大陆逐步通关，香港经济活动预料会有更显著的恢复，为劳工市场提供进一步支持，但金融状况收紧可能会抵销部分正面影响。”