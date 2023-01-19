下午察：暴雪与网易14年的爱恨情仇

美国游戏公司动视暴雪（Activision Blizzard）与中国互联网技术公司网易合作的14年来，一直被视为游戏业界合作的CP（配对）典范。不过，网易和暴雪去年11月发布的“分手”声明，戏剧性地打断了这场“爱情长跑”，暴雪近日突如其来的声明，让这一段联姻以更不堪的方式走向破灭。

去年11月，动视暴雪和网易先后宣布双方的合作关系将于今年1月结束。暴雪星期二（1月17日）无预警地又在官方微博上发布了一份声明，称暴雪向网易寻求将2019年达成的代理协议再延续六个月。

澎湃新闻引述知情人士报道称，有关电话会议由暴雪总裁伊巴拉（Mike Ybarra）在上星期六（14日）晚上发起，网易副总裁、网易暴雪合作部负责人李日强与会。

不过，暴雪称，该公司“基于游戏玩家个人体会”而提出的提议“不幸地”被网易拒绝。

被点名的网易没有沉默，随即也发表声明，以强烈的措辞狠批暴雪的提议及当天无预警的声明蛮横且不符合商业逻辑，更形容暴雪“予取予求、骑驴找马、离婚不离身”，无视玩家和网易的利益。

网易解释道，暴雪在跟网易谈判的同时，也在与其他公司就三年的代理合同进行谈判，且合同延续期间暴雪不会停止与其他潜在合作方的谈判。考虑到合作的“不平等、不公平和其他附带条件”，双方未能达成共识。

不过，网易的反击并没有就此停止。网易星期三（18日）推出名为“暴雪绿茶”“暴雪没有心”“暴雪绿茶小趴菜”等一系列饮品或小吃，这些命名都很明显地在直批暴雪是“绿茶”（中国网络用语，形容外表清纯、内心肮脏者）。

网易星期三推出“暴雪绿茶”等饮料或小吃，直批暴雪的“绿茶”行为。（微博）

同日，网易还在园区内直播“魔兽战斧”雕像的拆除过程，该雕像被视为网易与暴雪的合作象征。伴随着雕像倒下，双方的恩怨情仇也再次站上舆论的风口浪尖。

网易星期三在园区内直播拆除“魔兽战斧”的过程。（微博）

暴雪与网易“分手”的话题星期三（1月18日）登上微博热搜榜。截至星期四（1月19日），相关话题阅读量突破七亿。中国网民普遍支持网易，纷纷猛批暴雪“离婚不离身”的行为“狂妄无耻”，“像极了刚分手却想吃回头草的渣男”。

但巨头公司博弈的背后，一些喜欢暴雪游戏的玩家也感叹，自己玩了10年的游戏就这样没了，“付出了10年的心血，最后什么都没留下”。

暴雪和网易现有的代理协议将在下星期一（1月23日）到期。从下星期二（24日）零时起，《魔兽世界》《炉石传说》等已在中国累积一批忠实玩家的暴雪游戏将停止营运。据传，暴雪目前正与腾讯、字节跳动、哔哩哔哩、第九城市等公司谈判，寻求接盘的可能性。

孰对孰错？网易暴雪各执一词

接近暴雪的消息人士向《第一财经》透露，谈判破裂的原因在于网易想要从根本上改变双方的合作形式及架构，但这将令暴雪失去对游戏IP的控制权，这是暴雪不能接受的。不过，网易随后在声明中反驳这一消息，称网易从不寻求掌控暴雪或其他合作伙伴的游戏IP控制权。

但接近网易的消息人士称，暴雪在谈判时狮子大开口，提出了多个天价条件，才让续约谈判破裂。

据称，暴雪提出的条件包括：进一步提高暴雪可获分成比例、暴雪游戏定价须与全球同步，此前暴雪游戏的定价普遍比其他地区低20％；网易还须研发暴雪其他IP手游在全球发行，但只能享有中国市场营收的分成。

这些条件被认为是暴雪想要靠独家IP白赚网易运营暴雪游戏的获益，让网易打白工。不过，暴雪的人员称，这些说法不尽准确，暴雪没在分成上狮子大开口，也没要求网易提高中国游戏的定价。

此外，消息人士称，暴雪去年11月的“分手”声明是在网易不知情的情况下先行发布的，迫使网易当时不得不接受双方谈判破裂的事实。而这次暴雪再次无预警地发布公开信“背刺”网易，再度重创双方的合作关系。

从“蜜月期”到“倦怠期”

海外游戏要在中国发行，必须通过监管机构的审核，再透过中国代理商发行。在这一背景下，网易和暴雪在2008年相遇，并开启了长达14年的互惠互利合作。

2008年，网易与暴雪达成代理协议，率先在中国大陆引进战网平台（Battle.net），并在两年内一举拿下《星际争霸2》《魔兽争霸3：冰封王座》《魔兽世界》等知名游戏的独家代理权。

网易在2009年拿下了暴雪游戏《魔兽世界》在中国大陆的独家代理权。（互联网）

在这之前，暴雪在中国大陆的代理商主要是第九城市，但暴雪与九城的代理协议在2009年就到期。据悉，当时促成合作的关键人物李日强为了与暴雪达成代理协议，在九城的代理合约即将到期时，他在《魔兽世界》花费大量时间练级，并混入暴雪中国员工所在的游戏公会，还因此联系上暴雪中国时任CEO叶伟伦。

但中国自媒体“财经十一人”引述知情人士报道称，最终促成合作的还是商业利益，因为当时网易承诺给出55％的分成比例，远高于九城的22％。

《魔兽世界》的代理权给网易带来了正向的营收增长。网易2009年第四季财报数据显示，网易第四季在线游戏服务收入从7.7亿元（人民币，下同，1.5亿新元）暴增至11亿元，同比上涨超过六成，均由《魔兽世界》贡献。

随后六年，网易取得更多暴雪游戏在大陆的独家运营权，包括《炉石传说》《暗黑破坏神》等知名游戏，不仅让网易获得大量营收及代理海外游戏的经验，还积累了庞大的玩家资源；同时，暴雪也得以在大陆市场迅速扩张，可谓实现了双赢，双方的合作步入“蜜月期”。

“财经十一人”去年11月刊发的文章称，在“蜜月期”期间，就连网易高管都热爱暴雪游戏，“（摩擦）都不是个事儿，暴雪是一种‘信仰’”。

然而，2016年之后，双方的关系似乎不可避免地进入了“倦怠期”，高昂的代理分成也为双方结束合作关系埋下伏笔。

2016年后，网易和暴雪的合作关系似乎不可避免地进入了“倦怠期”，高昂的代理分成也为双方结束合作关系埋下伏笔。（互联网）

根据网易财报，2017年暴雪授权的游戏净收入为34.677亿元，同比下降了17.4％。同时，网易代理游戏收入占总收入的比例也呈断崖式下滑，从2016年的12.5％下滑至2017年的7.2％，且此后，该比例一直维持在10％以下。

尽管如此，2019年，网易和暴雪依旧续签在华游戏运营权至2023年。

不过，就在最后一个协议期内，曾以“暴雪出品，必属精品”著称的暴雪，那几年上线的多款游戏，包括《魔兽争霸3：重置版》等却频遭滑铁卢，口碑和形象受挫，给双方的合作蒙上阴影。

此外，一名腾讯游戏人士透露，暴雪和网易一直以来在游戏理念上有分歧，暴雪比较在乎游戏过程体验，但网易则重视刺激玩家获胜的心理，“暴雪看不起这种，网易也嫌弃暴雪都这幅田地了还保持傲慢，所以在游戏的管理权上是有矛盾的。”

分手难以避免？

回过头来看，网易和暴雪的“爱情长跑”之所以能维持14年，依靠的是合作之后达成的双赢结果。商业合作毕竟不是婚姻，仅凭感情或信仰难以维持，双方都是在根据实力和利益不断进行博弈与拉扯。

暴雪曾是全球游戏行业的巨头，但公司业务近几年正值风雨飘摇。除了游戏品质受人诟病，公司还被曝出涉及性骚扰、性别歧视等丑闻；另一边厢，曾经的弱势方网易近几年也在着手开发游戏，已从以前的游戏分销商逐渐成长为中国最大的游戏公司之一，对游戏代理的依赖已大大降低。

对网易而言，曾经的“信仰”在不断下滑的代理利润下，如今已成被调侃的“绿茶”。顺势崛起的网易尝试在跟暴雪的谈判中掌握更多主导权，在这场商业合作长跑中，网易和暴雪的实力优势已发生变化，分手似乎难以避免。