人民日报：西媒无视中国三年抗疫贡献暴露无知偏见

中国官媒《人民日报》发表评论文章说，回顾三年抗疫之路，中国政府都采取了负责任政策举措，尽了最大努力，作出了重要贡献。无视中国三年抗疫成就，无视中国对世界作出的巨大贡献，只会暴露无知和偏见。

《人民日报》周五（1月20日）发表评论文章说，个别西方媒体固守政治偏见，无视中国三年抗疫成就，无视中国对世界作出的巨大贡献，妄图借抹黑中国抗疫“唱衰”中国。这些论调改变不了国际社会对中国经济发展的信心，只会暴露这些西方媒体的无知和偏见。

文章指出，回顾三年抗疫之路，无论是保护中国人民生命健康，还是促进全球团结抗疫、推动世界经济复苏增长，中国政府都采取了负责任政策举措，尽了最大努力，作出了重要贡献。三年来，中国有效应对了全球五波疫情流行冲击，避免了致病力相对较强的原始株、德尔塔变异株等大范围流行传播，极大减少了重症和死亡，这对于一个拥有14亿多人口的大国来说实属不易。

文章还指出，疫情发生以来，中国始终本着依法、及时、公开、透明的原则，同国际社会分享有关信息和数据，持续同世卫组织、全球流感共享数据库分享中国新冠病毒感染病例的基因序列，为各国疫苗和药物研发作出积极贡献。在全球抗疫最吃劲的阶段，中国成为全球抗疫物资的大后方，为世界各国抗击疫情提供了坚实保障。

中国国家主席习近平星期三（1月18日）再度捍卫清零政策，称中国近三年来对冠病疫情严格实行“乙类甲管”是正确的选择，不仅让中国经受住多轮病毒变异冲击，最大限度降低重症率和病亡率，也为优化疫情防控措施、实施“乙类乙管”赢得宝贵时间。

