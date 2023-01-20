苏贞昌请辞后 台工商界盼两岸恢复交流

台湾行政院长苏贞昌星期四（1月19日）向台湾总统蔡英文请辞，并传出将由前副总统陈建仁接棒接任。部分台湾工商业界人士说，当前岛内外经济面临严峻挑战，希望新内阁能开出“稳定经济处方”，恢复两岸交流。

据中时电子报报道，台湾工商业界人士说，苏贞昌任职期间，两岸间关系紧张、互动几乎为零，工商界殷切期望可恢复交流，或藉由民间先行交流。

一位不愿具名的产业界人士说，苏贞昌不尊重民意、产业界的声音。这四年下来，产业界人士认为，苏贞昌一切作为比较趋向选举利益，并非真正以台湾利益为优先。

厦门台商会长吴家莹认为，两岸关系持续紧张，与苏贞昌的施政风格有绝对关系。新内阁要在两岸问题有所突破，扩大两岸航点、小三通完全恢复都是重要议题，因为有交通才有后续的经贸往来。此外，能否重新与对岸洽谈台湾农渔产品输陆，恢复过往供应管道，也很重要。他强调，若两岸关系持续紧张，对台资企业是首当其冲，对往来两岸者也不利，希望改组后可以看到两岸之间的新希望。

对于陈建仁将是新任阁揆的消息，产业界人士认为，陈建仁给外界感觉较温和，但也凸显他恐难驾驭民进党内各派系，未来一年半内在政策上难有建树，新内阁恐怕提前进入“看守”状态。

新内阁任期不长，工商界仍有期待，三三会理事长林伯丰认为，新内阁只要做好三件事，第一，重视台湾经济发展，让人民更幸福；第二，国际往来上不要被美国所利用，避免战争；第三，推动两岸交流，恢复海基会、海协会互动，如此种方式有困难，可让民间团体先行，缓解两岸紧张关系。

商总理事长赖正镒也希望新内阁能积极维持经济稳定，协助资金来台，让台湾跻身“区域资金调度中心”，同时争取加入经贸组织如CPTPP等；两岸关系短期内可增加直航航点，提振岛内消费市场。他强调，政府应改善能源结构，尤其核二、核三即将退役，缺电问题具急迫性，应重新检讨。