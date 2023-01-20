澳高官吁中国撤销对澳洲输华商品贸易限制

澳大利亚助理贸易部长艾尔斯呼吁中国政府撤销对澳洲输华商品的“贸易限制”。

据路透社星期五（1月20日）报道，艾尔斯办公室说，艾尔斯在世界经济论坛场边与中国贸易官员会晤时，发出上述呼吁。

中国官方通讯社新华社星期四（19日）引述消息人士报道，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将在近期以视频会议形式进行会谈。

报道未提及王文涛和法瑞尔视频会谈的具体日期。

艾尔斯的女发言人在声明中说，助理部长艾尔斯提出澳中两国合作的重要性，足以影响世界贸易组织第12次部长会议结果，以及中国撤销对澳洲出口商品的贸易限制，符合两国利益。

澳洲贸易部长和中国商务部长已有三年未见面。

自去年11月澳洲总理阿尔巴尼斯在印尼二十国集团（G20）会议期间与中国国家主席习近平会晤后，冻结多年的澳中关系逐渐回温。不过，澳洲外长黄英贤19日说，这个过程在逐步前进。

在澳洲呼吁追溯冠病疫情的源头，并对中国电信设备巨企华为提供5G网络实施禁令后，中国政府在2020年对澳洲煤炭、酒类的商品实施非正式的禁止输入。数家中国公司在1月获准恢复采购澳洲煤炭。

堪培拉已就澳洲酒类和薏米面对中国加征关税向世界贸易组织提出申诉，如今静待北京会否解除对澳洲出口商品的非正式禁运。