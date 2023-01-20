中国LPR继续保持不变 为未来预留政策空间

2023年第一个月中国继续保持贷款市场报价利率(LPR)不变，为未来留下更多的政策空间，此前中期借贷便利(MLF)利率亦按兵不动。

据彭博社报道，中国央行周五（1月20日）发布的公告显示，1月一年期LPR报3.65%，五年期以上报4.3%，均与上月持平，符合市场主流预期。

此前彭博调查显示，14位经济学家中有11位预估一年期利率不变，另三位认为将下调10至15基点；而对五年期以上品种，市场略显分歧，虽然中值仍落在4.3%的不变水平，但11位经济学家中有六位认为持稳，其余五位认为将下调5至15个基点。

中国政府已将焦点从防疫转向促增长。最新的数据显示，虽然中国去年的经济增速降至1970年代以来的次低水平，但第四季度和12月数据好于预期，这或预示着中国经济最糟糕阶段已结束。随着疫情高峰逐步过去，监管层选择等待进一步观察政策效果。

不过复苏道路注定充满挑战，房地产行业尚未真正释放出触底反弹的信号。最新数据显示，中国去年12月住宅销售萎缩27%，延续了2021年7月以来的连跌局面，房地产开发投资亦继续下滑，去年总体下降10%。此前证券日报援引分析师们认为，一季度五年期以上LPR仍具备下降空间，或降5至15个基点。

中国央行此前已连续第二个月小幅超额续作MLF，释放出呵护春节前资金面、持续发力支持实体经济的信号。