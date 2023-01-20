卢宠茂：香港有条件改变疾病管理模式常态化面对疫情

香港将从1月30日起撤销向冠病患者发出隔离令。港府医务卫生局局长卢宠茂星期五（1月20日）说，香港新增确诊数字逐步下降，市民免疫力提高，医疗系统有足够应对能力，因此有条件改变疾病管理模式，常态化面对疫情。

综合香港中通社和网媒“香港01”报道，卢宠茂20日在香港电台节目上强调，港府仍然很重视冠病疫情，目前所做的不是放弃抗疫，而是调整措施。

他说，港府仍有不同方法监测感染情况，包括污水检测、公立医院门诊或私家医生接收冠病病人数字等。

卢宠茂预计，香港撤销隔离令后，确诊数字会增加，但参考早前感染高峰，发现香港可安稳渡过。基于这些数据，他认为，是合适的时机调整政策；若仍然“一刀切”隔离所有冠病感染者，会对民生、经济和社会复常造成影响。

新措施生效后，香港医管局目前为隔离确诊病人提供的遥距诊症服务将停止。

卢宠茂说，遥距诊症所需人手是一般门诊的三至四倍，进入复常阶段也要恢复正常诊症。医管局所有普通科门诊诊所均将为冠病确诊病人治疗，诊症名额将由目前每7500个增加至逾一万个，过去一个月港府已为撤销隔离令做准备。

近日香港检测中心大排长龙，卢宠茂说，香港检测能力足够，每日检测量达15万，不少市民或选择就近地点做检测，但全港仍有三成多余额未用尽，呼吁市民可前往需求较低的检测站接受检测。