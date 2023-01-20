消息：陆港“互换通”一季度有望落地

去年7月宣布的中国大陆与香港“互换通”业务据悉已就交易规则征询意见，并有望在今年一季度落地。在中国大陆进一步扩大金融市场开放之际，便利境外投资者管理利率风险。

据彭博社报道，知情人士透露，去年12月中国监管部门召集银行、券商等市场机构开会，就互换通交易和清算规则、参与机构等相关问题征求意见。根据征求意见稿，北向通初期的每日交易净额上限为200亿元（人民币，下同，约40亿新元）。

知情人士同时说，目前来看项目将于一季度启动。

中国央行与香港监管部门于去年7月初公告，随着银行间债券市场对外开放程度不断加深，境外投资者对人民币利率风险管理需求持续增加，将开展香港与大陆利率互换(IRS)市场互联互通合作，项目在六个月后上线。

互换通的启动有望帮助境外机构对冲利率波动带来的风险，进一步提升其在境内债券市场的参与程度。同时，也有助提升银行间利率互换市场的流动性，并帮助巩固香港的国际金融中心地位。

香港证监会发言人于电邮中说，一如项目于去年7月公布时所预料，预备工作须时六个月或更久。互换通启动将取决于监管批准及市场是否已准备妥当。各个有关部门均紧密合作准备启动，包括更换系统、合作协议及规则修订等。

全国银行间同业拆借中心提供的信息显示，除了国际金融机构和货币当局，目前仅个别境外机构可以直接参与银行间利率互换交易。外资也无法直接参与境内的国债期货交易，缺乏相应的风险对冲工具一直是外资配置在岸债券的顾虑之一。

根据中国央行规定，境外机构当前要想具备参与利率互换市场交易的资格，首先要签署《国际掉期与衍生工具协会(ISDA)衍生品主协议》，并完成制度备案。对绝大多数境外机构而言，要和境内签署衍生品协议并完成备案困难重重，而这些机构又是交易主力，现阶段只能在离岸市场以不可交割利率互换(NDIRS)进行对冲。

银行间市场于2006年推出人民币利率互换。据央行数据，2021年的成交规模已达21.1万亿元人民币。

中国在2016年宣布符合条件的境外机构可投资银行间债券市场。此后，随着世界主要债券指数纳入中国债券，外资持续增持，至2021年底，在银行间市场规模达到4万亿元，约占全市场总托管量的3.5%。不过，受中美国债收益率倒挂、人民币大幅贬值的影响，去年外资持续流出，全年累计净减持约6100亿元。

随着12月时外资重新开始增持中国债券，市场预计2023年外资也将重返中国市场。巴克莱银行分析师Ashish Agrawalt和张蒙在周四报告中称，12月时外资有可能受中国债券收益率上行吸引，加上指数类配置需求和人民币升值因素；这些流入可能在1月份放缓，不过资金流入在2023年可能有所增加，偏好上投资者或更为青睐中国国债。