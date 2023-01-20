德媒：台积电计划在德国德累斯顿建厂

德国媒体报道，台积电计划在德国建厂，并且有可能在东部城市德累斯顿设厂。

据德国之声星期三（1月19日）报道，业界普遍估计，台积电将落脚有“萨克森硅谷”称号的德累斯顿（Dresden）。

德累斯顿聚集着欧洲最大的半导体产业供应链，有博世、GF、英飞凌、SAW、X-Fab等半导体企业，从业员工8000人。博世、英飞凌和NXP等汽车配件生产商，都是台积电潜在客户。

分析人士称，台积电的德累斯顿建厂计划还要看欧盟对芯片产业倾斜政策的落实情况。去年2月欧盟通过的《芯片法案》，为向芯片产业提供数百亿欧元的补贴开放了绿灯，并简化行政审批手续。有关新规预料最早今年6月开始生效。

台湾《电子时报》已在星期二（17日）报道，台积电欧洲首座新厂花落德国，“目前确定12寸新厂落脚德累斯顿”。

德国之声也引述《法兰克福汇报》报道，台积电已在去年征询了德国客户对设厂的意见，反响非常积极。台积电证实，同前期产品供应商也已进行了洽谈。

如果德累斯顿新厂计划付诸实施，这将是台积电在欧洲投资建造的第一个生产基地。欧盟和德国都希望吸引芯片制造企业投资。

德国之声认为，台积电赴德国投资建厂，印证了公司在全球分散生产线的策略，也是顺应西方国家政府和重要客户的推动。报道引述《法兰克福汇报》的分析称，这里有两重考虑，一是从冠病疫情爆发后全球出现的芯片荒中吸取教训，二是在中国大陆对台威胁升级的背景下，为保障供应链安全而希望在本土生产。

台积电供应全球市场的高端芯片，绝大部分在台湾生产。台积电在美国亚利桑那州拥有两家芯片工厂，为苹果供应芯片。在日本熊本，台积电则正在与索尼合作建设一家芯片厂。