秦刚新年视频致辞：期待世界更团结合作摒弃分裂对抗

农历兔年即将到来，中国外交部长秦刚说，中国期待2023年世界更团结合作，摒弃分裂对抗。

据中国外交部官网消息，秦刚星期五（1月20日）向驻华使节和代表及其家人和同事发表新年视频致辞时，作出上述表述。

他说，刚过去的2022年，对中国和世界各国都是极不寻常的一年。世纪疫情的阴霾未散，地缘冲突的硝烟又起，全球多年发展成果遭到吞噬，粮食、能源安全受到冲击。个别国家趁机大搞霸权霸道霸凌、煽动意识形态对立和阵营对抗，把世界推向分裂冲突的边缘。令人欣慰的是，各国人民求和平、谋发展、促合作的愿望更加强烈，独立自主、团结自强的意志更加鲜明，并肩携手、共创未来的步伐更加坚定，人心所向、大势所趋决定了人类前途终归光明。

秦刚指出，过去一年，中国过去一年的元首外交精彩纷呈，引领促进团结合作；中国的开放合作持续深化，有力推动全球复苏；中国为全球治理担当尽责，坚定维护国际秩序。

展望2023年，秦刚说，中国期待世界更加和平安宁，远离冲突战乱。中国倡导各国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，通过谈判消弭冲突，通过协商化解争端，支持一切有利于和平解决危机的努力，让和平的阳光照亮世界。

他提及，中国期待世界更加团结合作，摒弃分裂对抗。中国将深化拓展平等、开放、合作的伙伴关系，促进大国协调和良性互动，深化同周边国家友好互信和利益融合，厚植同广大发展中国家的团结友谊，推动国际社会营造团结大家庭、唱响合作主旋律，抛弃冷战旧思维、反对排他“小圈子”，集众智、汇众力，更好造福世界各国人民。

秦刚说，中国期待世界更加开放融合，打破封闭隔绝。中国将坚定不移推进高水平对外开放，加快构建新发展格局，将不断以中国新发展为世界提供新机遇。

他说，中国期待世界更加发展繁荣，缩小南北鸿沟。中国将继续支持联合国2030年可持续发展议程，推动构建全球发展伙伴关系，支持发展中国家提高自主发展能力，也希望发达国家践行承诺、履行义务，在共同发展的路上不让任何一个国家、任何一个人掉队。