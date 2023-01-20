中国专家称化湿败毒颗粒与Paxlovid疗效相当

中国上海中医药大学附属曙光医院肝病科主任医师高月求说，化湿败毒颗粒与Paxlovid治疗新冠疗效相当，价格却低近10倍。

据人民日报报道，高月求接受采访时说：“当时只是想看看中药与西药比拼到底是个什么状态，结果让我们很意外，化湿败 毒颗粒组治疗第2天、第3天、第5天核酸转阴率均高于西药辉瑞药物Paxlovid组，第5天结果有统计显著性差异的趋势。”

高月求说，这意味着化湿败毒颗粒与Paxlovid疗效是相当的，甚至比它还强一点儿，而且从卫生经济学角度考虑，化湿败毒颗粒组治疗费用单疗程价格280元（人民币，下同，54.63新元），明显低于单疗程价格2380元西药药物Paxlovid组。

化湿败毒方是中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦率领第一支国家中医医疗队驰援武汉金银潭医院开展疫情防控救治期间，在国家临床诊疗方案基础上，通过与专家共同研讨，优化获得的疗效确切的方药。

2020年3月18日，化湿败毒颗粒获批中国首个临床试验批件，2021年3月2日晚，中国国家药品监督管理局通过特别审批程序应急批准化湿败毒颗粒上市。目前，化湿败毒颗粒已进入中国国家医保目录。

高月求介绍：“《化湿败毒颗粒与Paxlovid治疗新冠合并高危险因素的有效性及安全性的随机对照研究》，便是在2022年4月18日至6月18日，上海保卫战期间开展的。我们特意选择了年龄均大于65岁，BMI大于35，并且合并有高血压、糖尿病、肝病、肾病或是肿瘤等，也就是容易进展到重症的患者进行临床观察。发现单纯用中药化湿败毒颗粒与单纯用西药Paxlovid可以得到相类似的结果，甚至单纯用中药比单纯用西药还好那么一点点，而且中药比西药的价格要低将近10倍，这一点令我们很兴奋”。

高月求解释说：“除了化湿败毒颗粒与Paxlovid单项治疗对照外，我们还同步进行了化湿败毒颗粒与Paxlovid联合治疗的临床观察，结果显示，Paxlovid的副作用明显减少。吃过Paxlovid的人都知道，这个药服用后会口干口苦，但加上中药后，该症状可明显缓解，同时失眠症状也有所减轻”。

高月求提醒：“患者单纯用中药化湿败毒颗粒就可，不必同时服用Paxlovid除了新冠病毒感染，化湿败毒颗粒针对一些其他病毒感染性呼吸疾病，比如甲流等都可以用。”

此前，中国国家医保局介绍， 与辉瑞就该公司生产的新冠治疗药Paxlovid（辉瑞奈玛特韦片/利托那韦片组合包装）进入中国医保目录的谈判失败。